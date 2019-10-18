أحداث فلكية مهمة تنتظر مواليد أبراج "الأسد" والحمل" و"القوس"

يتطلع المتيمين بعلم الفلك، والأبراج، كل يوم إلى ما هو جديد، والخبر الأبرز في عالم الفلك هو هو المربع الفلكي يومي السبت والاحد بين القمر في السرطان والشمس في الميزان الذي يخدم مصالح الابراج النارية بالطليعة الحمل الاسد والقوس وينقلهم من حالة الى حالة افضل وكذلك يخدم مصالح مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو لذلك على هذه المواليد اغتنام الفرص لتطوير بعض الامور في حياتهم المهنية والعاطفية.

بالنسبة الى تنقلات القمر بين السبت والاحد القمر في السرطان المائي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان الاثنين والثلاثاء القمر في الاسد ينتقل بعدها القمر الى برج العذراء الترابي وذلك بين الاربعاء والجمعة فتتحسن نوعية الوقت وتصبح افضل لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس الزهرة وعطارد في العقرب المريخ في الميزان المشتري في القوس زحل وبلوتو في الجدي اورانوس في اورانوس.

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