عروض اليوم الخامس من أسبوع الموضة العربي في غاية الإبداع والتألق في دبي

يعتبر اليوم الخامس من أسبوع الموضة العربي، المقام في السيتي ووك بدبي، تتويجاً للعروض التي قدمت على مرّ الـ4 أيام السابقة، حيث كانت في غاية الذهول والإبداع والتألق، وتميز بأن العروض لم تكن حصرية داخل الصالات، كما تم خلال الأيام السابقة، بل في الهواء الطلق، وعلى منصة ضخمة، مما أعطى العروض فخامة ووهجاً، إضافة إلى إبداع المصممين أنفسهم؛ بتقديم تصميمات غير تقليدية، وهم: المصممة مرمر حليم من مصر، المصممة ماليني من مولدوفا، والمصممة ميا كوتور من فرنسا، وصوفي كوتور من أذربيجان، وكان مسك الختام مع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون.

جاءت أول العروض مع المصممة المصرية مرمر حليم، التي عرضت تشكيلتها من الأزياء لموسم الربيع وصيف 2020 بعنوان "فراشة"، تتميز مرمر برؤية إبداعية تقدم للمرأة الواثقة التي تمتلك شخصية قوية، وقد استوحت جميع صياغاتها من قصات وأشكال وألوان من الفراشات، مستخدمة خامات التول والكريب والتفتا والشيفون، رغبة منها في أن تحلق المرأة إلى الفضاء دون حواجز.

تلاه عرض للمصممة ماليني، التي تقدم تشكيلتها ضمن أسبوع الموضة العربي للمرة الثانية، قدمت 18 فستاناً مميزاً بأرقى درجات الفخامة، مستخدمة خامات الكروشيه والدانتيل والمخمل وأنسجة شبكية مطرزة بالترتر، مستعينة بألوان متنوعة، مثل الذهبي والفضي والأسود وتدرجات الأزرق والأخضر والوردي.

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بالنسبة للعرض الثالث، للمصممة الفرنسية ميا كوتور، فتميز بالحيوية والشغف، بتشكيلة فساتين سهرة وحفلات الزفاف بألوان عديدة، أهمها الأحمر بدرجاته، ثم الزهري بطبقتين من الساتان، وعدة فساتين من الذهبي المتلألئ، كما جاءت جميع الفساتين براقة ولماعة، معظمها بأكمام طويلة جداً، وكتف مكشوفة، مستعينة بأحجار الراين وأقمشة الترتر؛ لتمنح المرأة ثوباً؛ يعبر عن شخصيتها المستقلة.

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أيضاً اكتسب العرض الرابع للمصممة الأذربيجانية صوفي كوتور طابع الفخامة لفساتين السهرة التي قدمتها، حيث كانت جميعها متلألئة وبراقة، متميزة بقصات متقنة، تثري جمال القوام، وتضفي عليه مزيداً من الأنوثة، جمعت صوفي بين الأصالة والعصرية بألوان إبداعية، وخامات عالية الجودة، غلبت عليها طابع التطريز والشك بالخرز، وكثير من قطعها مصممة باليد، إضافة إلى استخدام الريش المنفوش والمزركش بألوان عديدة، منها الأحمر، والأسود، والأبيض، ودرجات الأزرق والتركواز.

اختتم العرض مع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، بتشكيلة من 19 فستاناً للسهرة، أسماها «ليزر»، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، التي قدمت أمام جمهور عريض جداً، وعلى موسيقى صاخبة، دمجاً مع أزيائه والألوان الكهربائية، واعتمد تقنية توصيل التكنولوجيا من خلال النسيج، وهو شيء لم يُقدم من قبل، وجديد في عالم الأزياء، أنهت العرض الممثلة المشهورة ميفان بورمو، وهي ترتدي ثوباً يضيء خلال أجهزة الاستشعار.

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