"ديور" الفرنسية تُقدم اعتذارًا رسميًا بعد استخدامها خارطة للصين من دون تايون

قدمت شركة الأزياء الفرنسية الشهيرة "ديور" اعتذارا رسميا بعد استخدامها خارطة للصين من دون تايوان، وجعلت هذه الحادثة "ديور" أحدث علامة تجارية فاخرة بعد "كوتش" "فيرساتشي" و"جيفنشي" تقع في فضيحة تتعلق بالسلامة الإقليمية وتضطر للاعتذار جراء ذلك.

وقالت العلامة التجارية الفرنسية عبر شبكة Weibo الاجتماعية، يوم الخميس 17 أكتوبر: "تقدم ديور أولا، اعتذاراتها العميقة للبيان الخاطئ والمضلل الذي أدلى به أحد موظفيها في العرض الذي قدم بالجامعة"، وأضاف البيان أن "ديور" تحترم سياسة "الصين الواحدة، وتصون بشدة سيادتها وسلامة أراضيها"، ووعدت الشركة بمنع وقوع مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وعقدت "ديور" في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضا في جامعة بمقاطعة تشيجيانغ، شرق الصين، قدمت خلاله موظفة تابعة للشركة خارطة لمتاجر "ديور" في الصين، ولكنها استبعدت منطقة تايوان منها، حيث لاحظ أحد الحاضرين في العرض هذا الخطأ، وسأل عن السبب على الفور.

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وردا على سؤاله، أجابت الموظفة أن الصورة صغيرة جدا وبالتالي فإن تايوان كانت أصغر من أن تظهر، إلا أن الطالب أوضح لها بأن تايوان أكبر من جزيرة هاينان الواقعة في أقصى جنوب الصين، والتي كانت موجودة في الخارطة المعروضة، وهو ما دفع الموظفة إلى القول بأن كلا من تايوان وهونغ كونغ يتم تضمينهما فقط في العروض الرئيسية لـ"ديور" حول "الصين الكبرى".

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ونشر مقطع فيديو للحوار وصور عن الخارطة موضوع النقاش عبر الإنترنت، ما أثار جدلا عبر أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شيوعا في الصين Weibo، وأدى إلى ردود فعل عنيفة بين المستخدمين، حتى أن بعضهم طالب بإقالة الموظفة من عملها.

وأصبح اعتذار ديور أحد أكثر الموضوعات شيوعا على Weibo يوم الخميس، ويُقال إنه كان ثاني أكثر الكلمات بحثا على المنصة.

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