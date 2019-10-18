استشاري أطفال يقدم لـ"هُن" روشتة الوقاية من مرض الالتهاب السحائي

حالة من القلق سيطرت على الأهالي وبخاصةً أولياء أمور الأطفال داخل المدارس، بعد تداول أنباء عن وفاة الطالبة كارما مصطفى عبد العزيز، صاحبة الـ6 أعوام، بمرض الالتهاب السحائي، على الرغم من نفي وزارتي الصحة والتربية وتعليم لذلك الأمر.

ويقدم الدكتور محمد الكيلانى استشاري الاطفال وحديثي الولادة، نصائح للوقاية من خطر مرض الالتهاب السحائي للكبار، وللأطفال بصفة خاصة، ولخصها في النقاط التالية.

غسل اليدين بعناية

يساعد غسل اليدين بصفة مستمرة، على منع انتشار الجراثيم، فيجب تعليم الأطفال غسل يديهم باستمرار خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وقضاء وقت في مكان عام مزدحم، والتعامل مع الحيوانات.

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ممارسة عادات صحية جيدة

يجب تعليم الأطفال عدم مشاركة المشروبات والأطعمة والشفاطات وأواني الطعام ومرطبات الشفاه أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر.

الحصول على قسط كاف من الراحة

يجب المواظبة على ممارسة التمارين بانتظام وتناول الطعام الصحي مع الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

غطِّ فمك

يجب تعليم الطفل وتدريبه على تغطية الفم عندما يحتاج إلى السعال أو العطس تأكد من تغطية فمك وأنفك.