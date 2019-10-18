7 نصائح عند إزالة شعر الحواجب

تعتبر الحواجب هي المسؤول الأول عن شكل الوجه، لذا يجب التعامل معها بحرص شديد، وفي بعض الأحيان الذهاب لصالون التجميل يكون هو الخيار الأمثل، ولكن أنت أكثر من يعرف خطوط وجهة ونقاط القوة فيه، لذا يمكنك التعلم بسهولة كيفية عمل الحواجب وإزالة الشعر الزائد منها بسهولة، واتبعي الخطوات التالية عند إزالة الشعر بحسب موقع "برايت سايد" المتخصص في الجمال:

نصائح عند إزالة شعر الحواجب

تأكدي من إنك جالسة بوضعية مريحة ولديك إضاءة جيدة.

يجب شراء زوج من الملقاط عالي الجودة، هذه الأداة أساسية والتي عادة ما تكون فعالة في تطويل الحاجب والإمساك بالشعر.

استخدمي مكعبا من الثلج على الحواجب لتقليل الإحمرار والتورم والألم، بعد إزالة الشعر.

يمكن وضع مرطب للبشرة.

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كوني حذرة عند إزالة الشعر من المنطقة فوق الحاجب: إذا أزلت الشعر القريب من الحواجب، سيبدو الحاجب نحيفًا بشكل غير طبيعي.

بعد كل إزالة للشعر، ارجعي بضع خطوات للخلف لرؤية الصورة الأكبر وتقييم النتيجة.

استخدم فرشاة خاصة لتمشيط حواجبك، وقصي أي شعيرات زائدة أعلى خط الحاجب مع زوج صغير من مقص الأظافر أو مقص الحواجب.