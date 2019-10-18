أغرب قضايا الخلع في أسبوع.. "بيبعت صوري لبنت خالته وأنا نايمة"

تتعدد دعوات الخلع داخل أروقة محاكم الأسرة، أسباب غريبة ومتنوعة نشعر أحيانًا أنها بعيدة عن الواقع ترويها السيدات أمام محاكم الأسرة، ويرصد "هُن"، فيما يلي أبرز قضايا الخلع خلال هذا الأسبوع.

هدير تطلب الخلع "بيبعت صوري لبنت خالته وأنا نايمة"

كان زوجها هو الأمان بالنسبة لها فلم تتوقع منه الخيانة وأنه يتحول إلى شخص "عديم النخوة"، كما ذكرت "هدير.ف"، صاحبة الـ 28 عاما، في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، حملت رقم 1049 لسنة 2019.

تجرد زوجها من الشهامة وقام بتصويرها أثناء نومها ليرسل صورها إلى ابنه خالته عبر الواتساب، للسخرية من شكلها في فترة حملها: "كنت في شهور حملي الأولى وكنت مرهقة جدا وهو بدل ما يقدر تعبي كان بيصورني ويفضحني".

اكتشفت الزوجة الثلاثينية ذلك عندما كانت ابنة خالة زوجها في زيارة عندهم وكانت تأخذ رأيها في صورة فستان على الهاتف الخاص بها وأمسكت الزوجة بالهاتف وأغرتها صور الفستانين ما دفعها للتنقل بين الصور، لتكون الصدمة عندما شاهدت صورا لها على الهاتف: "أول ما شوفت الصور عندها اتجننت وهددتها إني هقول لجوزي فضحكت بصوت عالي وقالتلي جوزك اللي بعتهملي، وأما واجهت جوزي بالحقيقة اكتشفت إنه بيحبها وناوي يتجوزها وكان بيصورني ليها عشان تتأكد إن أنا نايمة وإن شكلي مش عاجبه ولا بيقرب لي".

"نيفين" تلجأ للخلع "حماتي بتشغلني خادمة"

لم تتخيل "نيفين. ع"، 29 عامًا، أن تتحول إلى خادمة عن والدة زوجها بعد الزواج، حياة كانت نهايتها قضية خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة سمنود بالغربية، حملت الرقم 1105، لسنة 2019.

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"حماتي بتحكم عليا أصحي كل يوم من بدري، أنضف لها شقتها، وأحضر الفطار، ولو اتأخرت يوم في النوم، ولا راحت عليا نومه، بتشتمني بالأهل وبتوصل إنها تمد إيدها عليا".

عندما اشتكت لزوجها لم يتخذ أي اجراء مع والدته، ولم تتوقع الرد: "ما هي في مقام أمك"، قررت "نيفين" رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن طلبت منه الطلاق ورفض، مشيرة إلى أن حماتها ما أن سمعت ذلك، تعدت عليها بالضرب الذي تسبب في كسر ذراعها اليسرى.

"بسمة" تطلب الخلع "علشان عندى السكر نزل الجنين بدواء في العصير"

تخيل زوج "بسمة"، صاحبة الـ 29 عامًا، أن إصابتها بمرض السكري تمنعها من الإنجاب، لذلك قرر إسقاط حملها بوضع دواء في العصير الذى تتناوله كل يوم.

"جوزي حطلي حاجة في العصير نزلت الجنين وقالي بعدها، وما أنكرش دا قالي انتي ملكيش حمل وأنا حذرتك إنك تحملي، أنا مش حمل تجبيلي عيل كمان عنده سكر كفاية أنتي عليا، وكويس إني مش بتجوز عليكي واحدة تخلف لي عيال"، بهذه الكلمات بدأت "بسمة" صاحبة الـ29 عاما، رواية مأساتها مع زوجها وسبب طلبها الخلع منه، أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود في الغربية.

كان يعلم زوجها قبل زواجهم أنها مريضة سكر بالوراثة، وبعد عام ونصف من الزواج وخطوبة دامت 9 أشهر، فوجئت بعد الزواج أنه لا يريد إنجاب الأطفال منها وأجبرها على أخذ وسيلة لمنع الحمل.

وأشارت بسمة إلى أنها أقامت دعوى خلع ضد زوجها بعدما فشلت في إقناعه بتطليقها، وحملت الدعوى رقم 1317 لسنة 2019.