دلال عبدالعزيز: طبخت ملوخية لسمير قالي أنا متجوز لينا بتاعة المتزوجون

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إنها تعاني من فوبيا "الطيران، المياه": "كنت بنزل البحر بعوامة الإنقاذ البرتقاني الكبيرة وبلبسها من على الشط، وشريف منير زهق مني وقال أنا جاي طول اليوم علشان أمسك دلال.. وأنا مالي أنا".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" والذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، والمذاع على فضائية "ON E"، أنها تعجب بالعديد من الفنانين الشباب: "عندنا ممثلين كتير شباب حلوين بنات وصبيان"، موضحة أن هناك الكثير من الفنانين الكويسين والمبشرين بمستقبل تمثيلي رائع.

وحكت الفنانة عن موقف طريف جمعها مع الفنانة "ميرفت أمين"، وذلك بعدما قررت طبخ "ملوخية": "لقيت مكتوب على الكيس يتم الطهي بالطريقة المعتادة وأنا مش عارفة الطريقة المعتادة، وسلقت فرخة في حلة كبيرة وكيس الملوخية صغير وحطيت الملوخية بالحلة والتقلية عامت على الوش والملوخية بقت برتقاني، وسمير غانم قالي أنا اتجوزت لينا بتاعة مسرحية المتزوجون".