ميرفت أمين: ساعدت دلال عبدالعزيز تجيب رجل سمير غانم بالصبر والاهتمام

قالت الفنانة ميرفت أمين، إنها ساعدت الفنانة دلال عبدالعزيز في أن تحظى بزواج الفنان الكبير سمير غانم: "خليتها تجيب رجله في الأول".
وأضافت "أمين"، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" والذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، والمذاع على فضائية "ON E"، أن أبرز ما أخبرت به "دلال" أن تكون صبورة ومهتمة به والصدق: "أنا اللي عملت اللينك الأولاني لما اتكلمت معاها وعرفت إعجابها بيه"، موضحة أن صداقتها مع الفنانة دلال عبدالعزيز لم تشهد مشكلات في أي فترة من الفترات الماضية: "دلال كسولة أوي".
وحكت مرفت أمين عن موقف طريف جمعها مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعدما قررت الأخيرة طبخ "ملوخية": "لقت مكتوب على الكيس يتم الطهي بالطريقة المعتادة وهي مش عارفة الطريقة المعتادة، فقامت سلقت فرخة في حلة كبيرة وكيس الملوخية صغير وحطت الملوخية في الحلة الكبيرة والتقلية عامت على الوش والملوخية بقت برتقاني، وسمير غانم قالها إيه ده صراصير عايمة على الوش".
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