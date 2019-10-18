طريقة عمل كرات البطاطس بحشو المشروم

كرات البطاطس بصوص المشروم، من الأطعمة التي يفضلها الأطفال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

قدمت الشيف غادة التلي خلال برنامجه "زعفران وفانيلا" على "cbc سفرة"، طريقة جديدة ومميزة لتحضير كرات البطاطس بحشو المشروم، بدلًا من الطرق التقليدية والمعروفة

مقادير كرات البطاطس بحشو المشروم

بطاطس

زبدة

بقدونس

مرقة

زبدة

صوص ورشسترشاير

جبنة بارميزان

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دقيق

بقسماط

بيض

طريقة تحضير كرات البطاطس بحشو المشروم

- سلق البطاطس لمدة 20 دقيقة ثم هرسها.

- خلط البطاطس مع الجبن البارميزان والزبدة والبقدونس.

- خلط المشروم بالزبدة داخل طاسة على النار، مع إضافة المرقة والماء للمشروم، ثم وضع الصوص في الثلاجة.

- حشو البطاطس المهروسة، بالصوص، وشكليها على هيئة كرات صغيرة.

- وضع الكرات بالدقيق ثم البيض والبقسماط، وغليها في الزيت.