أعراض مرض كاواساكي.. الأسباب والعلاج

مرض كاواساكي هو المرض الذي يؤثر على الأطفال، معظمهم تحت سن الخامسة، وهو واحد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب لدى الأطفال. لكن يمكن للأطباء علاجه إذا وجد مبكرًا، ويتعافى معظم الأطفال دون أي مشكلة.

أسباب مرض كاواساكي

عندما يصاب الطفل بمرض كاواساكي، تصبح الأوعية الدموية في جميع أنحاء جسمه ملتهبة. هذا يمكن أن يلحق الضرر بالشرايين التاجية، والأوعية التي تنقل الدم إلى قلبه.

لكن مرض كاواساكي لا يؤثر فقط على القلب. ولكن يمكن أن يسبب مشاكل في الغدد الليمفاوية والجلد وبطانة الفم والأنف والحنجرة.

لم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي. لكنهم يعتقدون أنه ربما مرتبط مزيج من علم الوراثة، التعرض للفيروسات والبكتيريا، والعوامل البيئية الأخرى، مثل المواد الكيميائية والمواد المهيجة.

لا يعتقد الأطباء أنه معدي، على الرغم من أن المرض يحدث أحيانًا في التجمعات.

والأرجح أن يصاب الأطفال به في الشتاء والربيع، لكن يمكنهم الإصابة به طوال العام.

أعراض مرض كاواساكي

أحد أهم الأشياء التي يجب معرفتها عن مرض كاواساكي هو ظهوره سريعًا وتظهر الأعراض على مراحل. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب في أقل من 10 أيام إلى 2 أسابيع بعد بدء الأعراض.

ارتفاع درجة الحرارة، عادة ما تستمر أكثر من 5 أيام.

طفح جلدي أو تقشير الجلد، غالبًا ما بين الصدر والساقين وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذ، ثم في الأصابع وأصابع القدم لاحقًا.

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تورم واحمرار في اليدين وقيعان القدمين، متبوعًا بسحق جلد اليدين والقدمين.

إحمرار في العينين.

تضخم الغدد خاصة في الرقبة.

ألم الحلق والفم الداخلي والشفتين.

تورم، واحمرار في اللسان وتصبح شبيهة بالفراولة.

ألم المفاصل.

مشاكل في المعدة، مع الإسهال والقيء.

علاج مرض كاواساكي

يعاني طفلك من ألم شديد من الحمى والتورم وتهيج الجلد. قد يصف طبيبه دواء لتخفيف هذه الأعراض، بما في ذلك الأسبرين وغيره الذي يمنع تجلط الدم.

ربما سيحصل أيضًا على الرابع من الجلوبيولين المناعي. هذا هو أكثر فعالية عندما يعطى مع الأسبرين من الأسبرين وحده.

يقلل الدواء من فرصته في الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه مبكراً في علاجه. بسبب خطر حدوث مضاعفات، يجري علاج معظم الأطفال في البداية لمرض كاواساكي في المستشفى.