تعتبر البسيسة من أكثر الحلوي التي يفضلها العديد، وبخاصةٍ الأطفال نظرًا لمذقها الشهي، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعدادها.
وإليك طريقة عمل البسيسة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
المقادير
2 كوب دقيق ذرة
كوب دقيق أبيض
رشة ملح
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب لبن
كوب سكر
ثلاثة أرباع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
4 بيضات
فستق مجروش
طريقة تحضير البسيسة
- يخلط الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة والبيكنج بودر والملح
- يخفق البيض جيدًا ثم يضاف السكر والفانيليا والزيت والزبدة و فى حالة عدم استخدام الزبده يتم وضع كوب من الزيت بدلا من كوب الا ربع.
- يضاف خليط الدقيق تدريجيًا مع الخفق ثم يضاف اللبن تدريجيا حتى تتجانس المكونات.
- يرفع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة مع رشة دقيق
- يدخل فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة ثم يخرج يترك يبرد ثم تقدم باردة مزينة بالفستق المجروش
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