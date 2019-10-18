تعتبر البسيسة من أكثر الحلوي التي يفضلها العديد، وبخاصةٍ الأطفال نظرًا لمذقها الشهي، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعدادها.

وإليك طريقة عمل البسيسة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

2 كوب دقيق ذرة

كوب دقيق أبيض

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب لبن

كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

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ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

فستق مجروش

طريقة تحضير البسيسة

- يخلط الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة والبيكنج بودر والملح

- يخفق البيض جيدًا ثم يضاف السكر والفانيليا والزيت والزبدة و فى حالة عدم استخدام الزبده يتم وضع كوب من الزيت بدلا من كوب الا ربع.

- يضاف خليط الدقيق تدريجيًا مع الخفق ثم يضاف اللبن تدريجيا حتى تتجانس المكونات.

- يرفع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة مع رشة دقيق

- يدخل فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة ثم يخرج يترك يبرد ثم تقدم باردة مزينة بالفستق المجروش