طريقة عمل رول اللحمة المفرومة

اللحم المفروم من الأطعمة، التي يمكن تشكيلها وأكلها بأكثر من طريقة، سواء على الغداء أو العشاء، وفيما يلي طريقة سهلة لأكل اللحمة المفرومة بالعيش كسناكس أو وجبة عشاء خفيفة. المقادير 1/2 كيلو لحم مفروم عيش شامي بصل 2 فص ثوم ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة ملعقة صغيرة بهارات ملعقة صغيرة كمون رشة جوزة الطيب Advertisements ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) طريقة التحضير يتبل اللحم المفروم بالبصل والملح والفلفل الأسود. يضاف الثوم والكمون، والبهارات وجوزة الطيب، والكسبرة. يقلب اللحم المفروم ويخلط جيدا. يوضع اللحم المفروم على طبقة واحدة من طبقات العيش الشامي. يلف العيش الشامي رول. يطق العيش الشامي قطع صغيرة، ويغلق بخلة الأسنان. تقلى قطع العيش في زيت غزير، ويقدم.

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