5 أطعمة غنية بالكوليسترول.. لا تكثر من تناولها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تزيد الأطعمة الغنية بالكوليسترول من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وتؤدي إلى إنتاج الكبد كمية أقل منه، لذا يراعى عدم الإفراط في تناولها.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الأطعمة الغنية بالكوليسترول، وفقًا لموقع "Health Line":

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