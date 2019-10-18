"الملاريا" من الأمراض الطفيلية، التي تنتقل بسهولة بسبب البعوض، وتُؤثر على نشاط المرض، حيث أنه لا يتمكن من ممارسة أبسط الأنشطة الروتينية بسهولة.

وفيما يلي أعراض وأسباب وعلاج مرض الملاريا، وفقا لما ذكره الموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض الإصابة بمرض الملاريا

- ظهورأعراض الصداع، من شعور بألم في الرأس ودوخة بدون سبب.

- الشعور بالتعب المزمن والإرهاق

- الشعور بالغثيان

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

- العرق باستمرار

- الشعور بألم في الصدر والبطن

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- الإصابة بالسُّعال

أسباب الإصابة بمرض الملاريا

- يمكن الإصابة بسبب البعوض الذي يتغذى على مصاب بالملاريا وطفيل الملاريا.

- يمكن أن ينتقل من الأم إلى جنينها أثناء الحمل، عند التعرُّض لدمٍ مصاب بها، لأن طُفَيل مرض الملاريا يصيب خلايا الدم الحمراء.

- يمكن الانتقال عن طريق نقل الدم من الشخص المصاب.

- يمكن الانتقال عن طريق مشاركة الإبر المستخدمة في الحقن.

علاج مرض الملاريا

يجب زيادة طبيب فورا، عن ظهور أعراض المرض، لتوصية بتناول دواء يحتوى على مادة الأرتيميسينين، التي تحارب المرض.