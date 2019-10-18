تعتبر الحمى الصفراء عدوى فيروسية ينشرها نوع معين من البعوض، تنتشر هذه العدوى في منطقة افريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتؤدى الحمى الصفراء إلى بعض الأعراض منها الصداع والغثيان والقيء، مشكلات في القلب والكلى، وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

أعراض الحمى الصفراء

الصداع.

آلام العضلات وخاصة الظهر والركبة.

حساسية للضوء.

غثيان أو قيء أو كلاهما.

فقدان الشهية.

الدوخة.

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احمرار العين أو الوجه أو اللسان.

أسباب الحمى الصفراء

تحدث الإصابة بالحمى الصفراء بسبب فيروس ينتشر بواسطة بعوضة تسمى الزاعجة المصرية، تنمو هذه البعوضة في المساكن البشرية أو بالقرب منها.

تنتشر الإصابة بفيروس الحمى الصفراء بين البشر والقرود، ينقل البعوض الفيروس من القرود والبشر أو كليهما وإليهما.

الوقاية من الحمى الصفراء

اللقاح.

تجنب ممارسة نشاطات خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض.

ارتدِ قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة إذا خرجت في الأماكن التي ينتشر بها البعوض.

استخدام ناموسيات السرير.