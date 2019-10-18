شكرا لقرائتكم خبر عن «فايرليك غريل هاوس».. أطباق صغيرة وجلسات غروب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو مطعم «فايرليك غريل هاوس» لمشاهدة غروب الشمس فوق أفق وسط مدينة دبي الجميلة مع جلسات الغروب للاسترخاء مع الأصدقاء ضمن إطلالة خلابة رائعة مطلة على برج خليفة. وتشمل قائمة الطعام أنواعاً مختلفة من الأطباق الصغيرة مثل تونا تارتار والتاكو والدجاج المقلي مع التمر وصلصة التشيبوتلي، إضافة إلى العصائر. استمتع معنا بالمناظر الخلابة وقت غروب الشمس! Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «فايرليك غريل هاوس».. أطباق صغيرة وجلسات غروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.