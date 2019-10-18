الامارات | DKNY تحتفل بعيد ميلادها بـ 10 قطع محدودة

شكرا لقرائتكم خبر عن DKNY تحتفل بعيد ميلادها بـ 10 قطع محدودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل العلامة التجارية النيويوركية DKNY بعيد ميلادها الـ30 خلال فصل الخريف الحالي، من خلال إصدار مجموعة ملابس بالتعاون مع هيئة «متروبوليتان» للنقل، وذلك في مبادرة لعكس وتقدير جذور العلامة المنطلقة من نيويورك، وارتباطها اليومي والتاريخي بهذه الشركة التي تنقل سكان المدينة وزوارها منذ عام 1965، مرتبطة بذكريات وجذور النيويوركيين.

تقع مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، وهي مدينة تعج بالحركة وتنبض بالنشاط وتُلهم العلامة التجارية بالطبعة الحصرية المستخدمة في مجموعة ملابسها، والتي تعكس قدراً كبيراً من الفن الصناعي وتصاميم الشارع العملية والمريحة.

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تتألق الطبعة المميزة لهيئة متروبوليتان للنقل باستخدام فن «الكولاج» أحادي اللون لتصور لافتات الشوارع المعلقة في محطات الأنفاق الشهيرة وحارات ركوب الدراجات، بينما تظهر صور متكرر للعلامة مختبئة بين تفاصيل الطبعة بجانب عبارات أخرى، حيث تجسد الطبعة الحياة الصاخبة في هذه المدينة دائمة التغير، ذات المزيج المتباين من الجرأة والصخب والقليل من الإبهار.

تضم هذه المجموعة المكونة من 10 قطع تصميمات DKNY الكلاسيكية بدءاً من القمصان الطويلة والمعاطف كبيرة الحجم وصولاً إلى السراويل الرياضية المصنوعة من النايلون والفساتين المزودة بأغطية الرأس والمطرزة بلافتات مع عبارة «NO PARKING»، بينما تستعيد التصميمات الاستثنائية ذكرى السنوات الأولى للعلامة التجارية وتجسد طابع المدينة المميز الذي تعبر عنه القطع.

سترافق العلامة التجارية سكان مدينة نيويورك خلال رحلاتهم اليومية إلى العمل في شكل 50 ألف تذكرة «مترو بلس» تحمل اسم علامة DKNY التجارية يتم توزيعها في بعض محطات مترو الأنفاق بدءاً من 9 سبتمبر، ومن هذه المحطات هيرالد سكوير، ويونيون سكوير، وهيوستن ستريت، ومحطتا شارع هالسي.