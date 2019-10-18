الامارات | 30 يوماً من النشاط في مدينة اللياقة الأولى بالعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوماً من النشاط في مدينة اللياقة الأولى بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود تحدي دبي للياقة بنسخته الثالثة من 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر ليحول الإمارة إلى مدينة اللياقة الأولى في العالم ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وتتيح الفعالية لسكان دبي إمكانية المشاركة معاً في التحدي، والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لـ30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. وقد أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه المبادرة عام 2017، من أجل تشجيع الجميع على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً.

ويتضمن تحدي دبي للياقة جدولاً حافلاً على مدى 30 يوماً، يشمل تجارب متنوعة، وحصصاً تدريبية تقام في أرجاء المدينة، وتناسب جميع الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وقد أنشئت هذه السنة قريتا لياقة في فستيفال سيتي مول وكايت بيتش، إلى جانب 10 مواقع ومراكز لياقة، ويتضمن التحدي أكثر من 40 فعالية و5000 حصة تدريبية تقام على مستوى المدينة بأكملها. وحرصاً على إلهام الأفراد وتشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحيّ ونشيط، أضيفت إلى تحدي دبي للياقة هذه السنة عناصر جديدة، مثل خريطة «دبي مدينة اللياقة»، ومركز افتراضي تحت اسم «دليلك للتحدي»، إضافة إلى برامج متنوعة تجذب شرائح أوسع من المجتمع، وتسهّل عليها ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة.

جديد هذا العام

لا يقتصر تحدي دبي للياقة هذا العام على الأنشطة الرياضية، فقد ابتكر طرقاً جديدة تسهّل مشاركة سكان المدينة في التحدي، ومن بينها المركز الافتراضي الجديد تحت عنوان «دليلك للتحدي»، المتوافر على الموقع الإلكتروني للتحدي. ويتضمن المركز محتوى مجانياً، يسهل الوصول إليه، ويشمل مقالات ومدوّنات فيديو وتحديات يومية، والكثير غيرها. وتجسّد هذه المكتبة نهج التحدي الشامل في ما يتعلق باللياقة البدنية والصحة، ويتضمّن موضوعات مهمة، مثل الصحة الاجتماعية، ومكافحة التوتر، والتغذية، والطب الوقائي، إضافة إلى الموضوعات التي تركّز على صحة العقل والجسم. ويشكّل المركز بداية ينطلق منها الراغبون في تعزيز لياقتهم، وسيخضع للتحديث المستمرّ، بحيث يبقى متاحاً أمام جميع المشتركين المسجّلين على الموقع الإلكتروني بعد انتهاء تحدي دبي للياقة.

ومن الإضافات الجديدة إلى دورة عام 2019 من التحدي خريطة دبي مدينة اللياقة، التي تتضمن معلومات عن 30 موقعاً تستضيف فعاليات وأنشطة التحدي مجاناً. وعند الوصول إلى الموقع، يقوم المشارك بمسح كود QR باستخدام الهاتف، ليظهر له فيديو عن التمرين الذي سيمارسه مع الموجودين مدته 30 دقيقة.

«سيتي» للياقة

ستحول قرية فستيفال سيتي للياقة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيت بيت» والفطيم مركز التسوق المفضل للعائلات، إلى ميدان لياقة متكاملاً، يشمل أيضاً الممشى المجاور والمناطق الشاطئية. وتقيم منطقة المهارات من ديوا 30X30 التي تقع في الطابق الأرضي من المركز مسابقة مهارات ولياقة يومية لمدة ساعتين، تتيح فرصة الفوز بجوائز يومية، وبالجائزة الكبرى التي تتمثل ببطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي.

وتقام أيضاً على الممشى الخارجي سلسلة تمارين رياضية من إعداد مدرّبي «فيتنس فيرست»، مثل جلسات اليوغا عند المغيب، وحصص التدريب الرياضي، إضافة إلى عرض «تخيل»، الذي يجمع بين المؤثرات المائية والبصرية، ليوفر للمشاركين والمشاهدين تجربة لافتة. وتقع بين الممشى وشاطئ مرسى غرفة دبي Ultimate Mile التي توفر 10 تمارين رياضية منتشرة على طول الممشى. وتوفّر غرفة دبي Ultimate Mile للمشاركين إطلالة جميلة على شاطئ مرسى، الذي يقدم مجموعة أنشطة شاطئية يمكن ممارستها فردياً أو جماعياً، مثل الكرة الطائرة والتنس. أما من يرغبون في الاستراحة أو إعادة التزود بالطاقة، فيمكنهم أن يجدوا الكثير من المواقع الهادئة التي تتيح الاستمتاع بمنظر الأمواج، فيما يتناولون أشهى الوجبات الخفيفة من المطاعم الكثيرة المنتشرة في المنطقة. وتستقبل قرية فستيفال سيتي مول للياقة الزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الـ10 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 12 ظهراً إلى 12 منتصف الليل، من الخميس إلى السبت، وستحتفل بانطلاق تحدي دبي للياقة بعرض ألعاب نارية مبهر، يقام في 18 أكتوبر عند الساعة 7:45 مساءً.

«كايت بيتش»

تستضيف قرية «كايت بيتش» للياقة، برعاية «اينوك»، بالتعاون مع «اتصالات» و«مراس» مجموعة متنوعة من تجارب اللياقة المقامة في الهواء الطلق، التي تجذب محبي الرياضة بمختلف أنواعها، مثل اليوغا والفنون القتالية والملاكمة وركوب الدراجات، وتتيح للمشاركين اكتشاف رياضات جديدة تستهويهم. وتحتضن القرية 10 مناطق، ومنتزهاً مائياً يتضمن مساراً مع عوائق، وصالة رياضية لفنون الدفاع عن النفس، وحلبة ملاكمة، ومرافق لرياضة «السبينينغ» على الشاطئ، ومنطقة «مهارات ولعب» مخصصة للأطفال. وانطلاقاً من التزامها بنهج التحدي الشامل في ما يتعلق باللياقة البدنية والصحة، خصصت القرية منطقة للتمرّن على تحقيق التناغم بين العقل والجسم، من خلال برامج تناسب كل الأعمار ومستويات اللياقة والخبرة.

وبوسع الزوار قضاء يوم مثالي في القرية مع العائلة والأصدقاء والزملاء من خلال تسجيل أسمائهم للعب في منطقة الرياضات الشاطئية، وهي عبارة عن ملعب متعدد الاستخدامات، يمكن فيه ممارسة كرة القدم والكرة الطائرة والبادمينتون والتنس الشاطئية. كما يمكنهم بسهولة أن يحجزوا مسبقاً وقت اللعب الذي يناسبهم على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة. وبالنسبة لمحبي الرياضات المائية الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في التجديف على الألواح وركوب قوارب الكاياك، يمكنهم ممارسة هذه الرياضة. كما يمكن للمبتدئين الحصول على حصة تدريبية مجانية عند تسجيل أسمائهم حتى فترة المغيب. وإذا أردتم فعلاً تحدي أنفسكم، يمكنكم المشاركة في سباق تحدي الوحل المتاح للجميع، إضافة إلى النسخة المخصصة للصغار منه، ممن تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و13 سنة. وستضمّ قرية كايت بيتش للياقة أيضاً صالة رياضة خارجية وشجرة غاف تقليدية. وتستقبل القرية زوارها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء، ومن الخميس إلى السبت من الساعة السابعة صباحاً إلى 11 مساءً، وستحتفل بانطلاق تحدي دبي للياقة بعرض ألعاب نارية مبهر يقام في 18 أكتوبر عند الساعة الثامنة مساءً.

أنشطة لياقة مجتمعية

يقدم تحدي دبي للياقة 10 مواقع ومراكز لياقة موزعة على أرجاء المدينة هذا العام، للحرص على إمكانية مشاركة الجميع في مجموعة تمارين متنوعة ومجانية، تقام بالقرب منهم، وتشمل «السبينينغ» والدفاع عن النفس والبيلاتس واليوغا، وغيرها الكثير.

الفعاليات على مستوى المدينة

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يشمل تحدي دبي للياقة 2019 أكثر من 40 فعالية ونشاطاً مجتمعياً تقام في أرجاء المدينة، وتسهم في الحفاظ على حماسة سكانها على مدى الأيام الـ30.

وتعاون تحدي دبي للياقة مع المدرب العالمي «جو ويكس» الشهير بلقب «ذا بودي كوتش»، ضمن مسعاه لتحطيم الرقم المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقيادة أكبر تجمّع لتمارين التحمل HIIT يوم 26 أكتوبر في «سكاي دايف دبي». ويمكن لكل المشاركين الذين يبلغون الـ18 وما فوق أن يسجّلوا أسماءهم مجاناً عبر الموقع PlatinumList، وإتمام التمارين الممتدة على 30 دقيقة من دون توقف، ليتمكّنوا من المشاركة في محاولة تحطيم الرقم القياسي.

وسينضمّ ويكس إلى نصف ماراثون المدينة برعاية مي دبي الجمعة في 25 أكتوبر في مركز دبي المالي العالمي. ينطلق الماراثون من أمام مبنى البوابة لمسافة 21.1 كلم حول وسط مدينة دبي.

الارتقاء بمستوى اللياقة

يهدف تحدي دبي للياقة إلى تحفيز سكان وزوار دبي على الارتقاء بمستوى لياقتهم البدنية، وتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 يوماً متتالية. وتقام الدورة الثالثة من التحدي خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2019. ويقدم التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، من بينها الدراجات الهوائية، وكرة القدم، والتجديف بقوارب الكاياك، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوغا، وغيرها من الرياضات. ويوجه التحدي دعوته إلى الجميع للمشاركة فردياً أو جماعياً بصحبة الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، والاستمتاع بأساليب وطرق جديدة لتعزيز مستويات لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين تتبع مسار تطورهم البدني عبر تطبيق دبي للياقة، وبذلك يسهمون في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وصحة وسعادة، والأذكى على مستوى العالم.

العروض التجارية

ستتاح للمتسوقين في جميع أنحاء المدينة فرصة للحصول على المكافآت خلال تحدي دبي للياقة، مع مسابقة «انفق واربح»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع الرستماني، من خلال إنفاق 250 درهماً في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مركز تايمز سكوير، الواحة مول، وبرجمان، وريف مول، وسيحصل المشاركون على فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة نيسان باترول 2020، وغيرها من الهدايا والجوائز الأخرى.

5000

حصة تدريبية

على مستوى دبي.

40

فعالية ونشاطاً

مجتمعياً تقام

في أرجاء المدينة.

- محاولة جديدة لتحطيم رقم قياسي وعرض ضوئي تفاعلي وحصة لياقة مع عرض «تخيّل».

- «دليلك للتحدي» وخريطة «دبي مدينة اللياقة» لاستقطاب المزيد من المشاركين.