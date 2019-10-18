الامارات | أفضل 5 تصاميم لخواتم عرائس 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 تصاميم لخواتم عرائس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

ندى الزرعوني : [email protected]

لا نعلم ما الذي يجعل من الخريف الموسم الأمثل لإعلانات الخطوبة، ليتحول هذا الموسم، ويليه الشتاء بـ«موسم حفلات الزفاف»، ما يعني بدء البحث عن خاتم الزفاف المثالي، هذه المهمة التي يمكن اعتبارها الأصعب، كونها إلى جانب شريك حياتك، ستلازمك في بنصرك الأيسر لسنوات طويلة جداً.

تتنوع تصاميم الخواتم، والتي يعتبر الحجر الرئيس فيها، هو الجزء الأهم منها، وغالباً ما يتفاوت ويتغير شكل هذا الحجر، بحسب معايير ثلاثة تعتبر الأهم في عالم الألماس، وهو حجم الحجر، ما يعني عدد القيراطات، ولون الحجر، بالإضافة إلى نقاوة الحجر.وعلى الرغم من تعدد تصاميم خواتم الزفاف لهذا الموسم فإن الخيار الأسلم قد يكون اختيار التصميم الكلاسيكي الذي قد لا يرتبط بموضة معينة، ويمكن اعتباره متجدداً مهما طالت المدة، وهنا مجموعة من الخواتم لعرائس 2019 المفضلة لدينا.