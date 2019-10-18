الامارات | 5 نصائح أثناء الحمل وبعد الولادة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح أثناء الحمل وبعد الولادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد أشهر الحمل فترة خاصة في حياة النساء، يحلمن فيها بإحساس الأمومة الرائع، وهي الفترة الأهم التي يجب على المرأة فيها العناية بصحتها البدنية والذهنية. وتتضمن تلك العناية الملاحظة الدقيقة لتطور الحمل والتعامل السليم مع أي مشكلات قد تظهر أثناء فترة الحمل، والنظام الغذائي الصحي الذي يجب على المرأة اتباعه والذي يجب أن يكون غنياً بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم والجنين الذي ينمو بداخله، كما تتضمن هذه العناية اتباع أسلوب حياة يحافظ على صحة ولياقة المرأة الحامل. ولأن الجسم يتعرض في فترة الحمل إلى تغيرات كبيرة، فيجب أن تكون العناية بالبشرة في هذه الفترة على قمة أولوياتك، ويمكنك الاستمتاع بخطوات هذه العناية وجعلها جزءاً من الروتين اليومي.

من التغيرات التي تطرأ على بشرتك أثناء فترة الحمل علامات تمدد الجلد التي يسببها كبر حجم البطن، وحب الشباب، والحكة، والطفح الجلدي بأنواعه. وإليك بعض أهم النصائح التي يمكنك اتباعها للعناية ببشرتك أثناء الحمل مقدمة من كريم NINE لعلامات تمدد الجلد.

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