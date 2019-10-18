الامارات | زيت الأرغان.. مزايا علاجية عدة للبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الأرغان.. مزايا علاجية عدة للبشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر زيت الأرغان، إحدى أكثر المواد الطبيعية التي استطاعت في السنوات الأخيرة كسب شهرة واسعة تعتمد على القدرات العلاجية العالية له، وتحديداً في مجال تحسين جودة البشرة، وكحال أي زيت طبيعي، تتفاوت جودة ونقاوة الأرغان، إلا أن هناك عدداً من العلامات التجارية التي تعد بتقديمها منتجات عالية الجودة.

وتعد العلامة التجارية البريطانية، «أرغان ليكويد جولد» بتقديمها مجموعة فاخرة للعناية بالبشرة، والمعتمدة على زيت الأرغان عالي الجودة العضوي النقي 100%، مع إضافة ذهب من عيار 24 قراطاً لمقاومة علامات التقدم في السن، وتنشيط البشرة ومداواتها، وحماية الخلايا وتعزيز نمو خلايا جديدة.

وبحسب مي فإن «أرغان ليكويد غولد» يتميز عن بقية المنافسين في التسويق عن طريق تصنيع منتجات خالية من السموم والمواد الكيميائية وتعبئتها بعناية في قنينات سوداء للحفاظ على مكوناتها وحمايتها من التأكسد لتحقيق أكبر فاعلية ممكنة.

وتتكون مجموعة أرغان ليكويد جولد من ستة مستحضرات، مصممة لتنشيط البشرة وإحداث تحول فيها بخصائصها المقاومة لعلامات التقدم في السن، وخاصة عند استخدامها بالتزامن مع بعضها بعضاً، منها زيت الأرغان العضوي النقي، ومنظف رغوي 2 في 1، وكريم النهار المنعش، بالإضافة إلى كريم الليل المجدد، وكريم منظف ومقشر لطيف على البشرة، والـ«بي بي» كريم لمختلف درجات البشرة، وتتوافر المنتجات للبيع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة،www.arganliquidgold.co.uk كما تتوافر خدمة الشحن الدولي.