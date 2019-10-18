الامارات | 400 سيدة في «الملتقى الوردي» لتعزيز الوعي بسرطان الثدي

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 سيدة في «الملتقى الوردي» لتعزيز الوعي بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 400 سيدة من مختلف إمارات الدولة، اختتم نادي سيدات الشارقة فعالية «الملتقى الوردي»، بهدف تعزيز وعي السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحفيزهنّ على اتباع أنماط حياة صحيّة، من خلال سلسلة من الفحوص المجانية، والجلسات النقاشية والورش التفاعلية التي قدمتها نخبة من أخصائيات التغذية والصحة والمدربات.

وجاءت الفعالية التي أقيمت تحت شعار «قلوب متفائلة صحة متكاملة»، وبالتعاون مع مبادرة القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، بالتزامن مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وتضمن الملتقى برنامجاً متكاملاً للتوعية بسرطان الثدي، منها الفحوص المجانية، وتصوير الثدي بالأشعة السينية (ماموغرام) التي قدمتها مبادرة القافلة الوردية، وحصصاً في اللياقة البدنية قدمها مركز لياقة 180 التابع للنادي، ومسابقات في التجديف المائي، قدمها فريق المجمع الرياضي على شاطئ النادي، بالإضافة إلى سباق الدراجات الهوائية في منطقة اللعب الخارجية.

Advertisements

كما قدّم مركز كولاج للمواهب العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال، منها الزومبا الوردية، والسينما الخارجية، وعرض سحري، وسحوبات على جوائز قيمة.

وقالت المدير العام لنادي سيدات الشارقة، خولة السركال: «هدفنا من وراء تنظيم الملتقى إلى تعزيز الوعي لدى جميع السيدات، بأهمية الكشف المبكر حول سرطان الثدي، من أجل تقليل مخاطر الإصابة به، وتمكينهن وتسليحهن بالمعارف والخبرات التي تساعدهن على حماية صحتهن الجسدية والنفسية، وعدم التعرض لمخاطر هذا المرض».