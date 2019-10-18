الامارات | «ريكسوس بريميوم دبي» يطلق باقة «أول إن»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكسوس بريميوم دبي» يطلق باقة «أول إن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صُممت باقة «أول إن» الجديدة لتناول الطعام لإثارة شهية الضيوف، وتدعوهم للاستمتاع بمجموعة «ريكسوس بريميوم دبي» التي لا تقبل المنافسة من المطاعم ذات الشهرة العالمية والحائزة على جوائز، والمقاهي الداخلية والنوادي المفعمة بالحيوية، منها مطعم «تركواز تكون»، ومقهى «جوديفا كافيه» الجديد التابع لريكسوس بريميوم دبي، تجربة جريئة وفاخرة في أجواء أنيقة، إضافة إلى مجموعة مطاعم أخرى حيث يقدم الفندق وجبة عشاء بقيمة 150 درهماً إماراتياً للفرد في الليلة. أما من يرغب في الاستمتاع بسحر أجواء حوض السباحة، فيمكنهم التوجه إلى «to أزور بيتش» حيث الاطباق الآسيوية والأجواء الشاطئية التي تدعو إلى الاستجمام، أو تناول الطعام في مطعم آموس، حيث الأجواء التي توحي بالانتقال إلى جزر البحر الأبيض المتوسط البعيدة عند الغروب للاستمتاع ببعض الروائع اليونانية الأصيلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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