الامارات | منصور بن محمد يفتتح مهرجان «إنسومنيا دبي» العالمي للألعاب الإلكترونية والافتراضية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات مهرجان «إنسومنيا دبي» للألعاب الإلكترونية، الذي يُعقد للمرة الأولى في المنطقة، ويُعد من أهم وأكبر الفعاليات العالمية المعنية بهذا القطاع على مستوى العالم، بمشاركة أشهر نجوم الألعاب الإلكترونية والافتراضية والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال، والذي تأتي استضافة دبي له متزامنة مع تطور مكانتها مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل وقطاعاتها المختلفة، باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول والخبرات، وكذلك أهم وأكبر المنافسات والفعاليات العالمية المتخصصة، وجذب نجومها من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

240 مطوّراً تقنياً و100 منصة للألعاب الافتراضية، يقدمون تجربة غير مسبوقة. 2.5 مليار إنسان، عدد ممارسي الألعاب الإلكترونية والافتراضية حول العالم. Advertisements - الحدث يُقام بدعم «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقام سموّه بجولة شملت جنبات المهرجان المُقام بدعم «دبي 10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في «ميدان جراندستاند»، وتشارك ضمن فعالياته 240 جهة رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، ونحو 100 منصة للألعاب الإلكترونية والافتراضية، إضافة إلى أجنحة عدد من المؤسسات المتخصصة في تقنية المعلومات والألعاب الرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي من المتوقع أن يستقطب على مدار أيامه الثلاثة نحو 25 ألف زائر.

وتعرّف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، إلى أبرز المستجدات في عالم الألعاب الإلكترونية والافتراضية، سواء على مستوى العالم، أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد من أكبر الأسواق الواعدة لهذه الصناعة الحديثة، والتي يُقدَّر نموها بنحو 25% سنوياً، ما يدلل على حجم الفرص المتاحة في هذا المجال، لاسيما أن ممارسي الألعاب الإلكترونية في هذه المنطقة يمثلون نحو 60% من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت فيها.

واستمع سموه من القائمين على كبرى شركات الألعاب الإلكترونية والافتراضية المشاركة في المهرجان، للفرص المستقبلية في قطاع الألعاب الافتراضية الرقمية وألعاب الفيديو، وما يتطلعون إلى تحقيقه من خلال الدخول إلى أسواق المنطقة، وأثر مشاركتهم في المهرجان في تعزيز فرصهم بالسوق الإقليمية الواعدة بالنسبة لهم، مع كونها الأسرع نمواً مقارنة بالمعدلات العالمية.

ويُعد مهرجان «إنسومنيا دبي» النسخة الأكبر من المهرجان خارج بريطانيا، ويشارك فيه 240 عارضاً ومطوراً للألعاب الرقمية، و100 منصة، منها 16 منصة لأشهر الألعاب الافتراضية، بينها منصة «ببجي»، ومنصة «فورت نايت»، ومنصة «إكس باتل»، ومنصة «ألعاب الاركيد»، ومنصة «جو جيمز»، وغيرها من المنصات العالمية المشاركة.

وحول أهمية الحدث، قال رئيس فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبدالله المنصوري: «تقوم حركة التنمية الاقتصادية في دبي ليس فقط على مواكبة التطور العالمي في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعات الجديدة، لكن أيضاً على ريادة تلك الأنشطة والصناعات التي أثمر أغلبها الثورة التكنولوجية التي بدلت الكثير من المفاهيم والممارسات والقواعد في عالم الأعمال، واليوم، مع تحولها نحو البيئة الرقمية، ترسّخ دبي من مكانتها مركزاً لتطوير المحتوى ومنصة عالمية لواحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو قطاع الألعاب الإلكترونية والافتراضية».

وأوضح المنصوري أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، من خلال فريق «دبي 10 X ميديا»، يواصل العمل على تحقيق هذا الإنجاز عبر جذب أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال، واستقطاب أهم العناصر المؤثرة فيه، سواء على مستوى الخبراء أو على صعيد المؤسسات والشركات المسؤولة عن تطوير هذه الألعاب الآخذة شعبيتها في الانتشار بصورة كبيرة حول العالم، ضمن صناعة ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما تتيحه تلك الفعاليات من فرصة للقاء وتناقل الخبرات والتجارب والأفكار، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات جديدة ذات صلة، وبناء شبكات التعاون بهدف استكشاف فرص الشراكة مع أبرز القائمين على هذه الصناعة في مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن المهرجان العالمي، الذي تتولى تنظيمه شركة «جلوبال إيفنت مانجمنت» ومقرها دبي، العديد من منافسات الألعاب الافتراضية والفعاليات الترفيهية، وسيشمل مهرجان «إنسومنيا دبي» العالمي، مع تنظيمه للمرة الأولى في دبي، تنظيم نحو 22 مسابقة، إحداها لاكتشاف المواهب الخبيرة في عالم الألعاب، التي ستتنافس مع خبراء الألعاب من الشركات المنتجة، كما ستتضمن فعاليات المهرجان عروضاً وورش عمل وحوارات بحضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، سيشهد الحدث مشاركة العديد من أشهر نجوم الألعاب الإلكترونية والافتراضية في العالم، وفي مقدمتهم نجم الألعاب الإلكترونية السعودي، الذي يستخدم اسم الشهرة «فاصوليا»، ويعد من أكثر نجوم هذه الألعاب متابعة في المنطقة العربية، وكذلك يشارك في المهرجان، الثلاثي «جوش، وإيثان، وتوبي» نجوم قناة اليوتيوب الشهيرة «ذا سايدمِن»، وسينضم إليهم أيقونة عالم الألعاب الإلكترونية، تومي تالاريكو، والمغني العالمي، جيسون بايج، صاحب الأغنية المميزة لأفلام «بوكيمون» الكرتونية الشهيرة حول العالم، وسيقدم عرضاً حياً على المسرح الرئيس للحدث، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على مدار أيام المهرجان.

منافسات وعروض

رحّب مهرجان «إنسومنيا دبي» بجميع محبي وممارسي الألعاب الإلكترونية، من الهواة والمحترفين، وبالعائلات، لخوض تجربة فريدة، سواء من خلال المشاركة في الألعاب أو الاستمتاع بمشاهدة المنافسات التي ستقام في إطار المهرجان، بما سيوفره من أنشطة متنوعة تناسب كل الأعمار، وتضمن لهم تجربة ممتعة ومشوقة.

يُذكر أن عدد ممارسي الألعاب الإلكترونية والافتراضية حول العالم يُقدّر بنحو 2.5 مليار إنسان، بينما من المتوقع أن يتجاوز حجم إنفاقهم على تلك الألعاب 152.1 مليار دولار في عام 2019 فقط، بنسبة نمو سنوية تفوق 9.6%، فيما وصل حجم الإنفاق في سوق الألعاب الإلكترونية والافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو أربعة مليارات دولار في عام 2017.