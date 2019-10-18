الامارات | «ذا فانتوم» عرض يحبس الأنفاس في دبي أوبرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا فانتوم» عرض يحبس الأنفاس في دبي أوبرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق العرض الموسيقي المسرحي الأشهر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» للمرة الأولى في الإمارات، بدبي أوبرا، مساء أمس، أمام جمهور غفير من عشاق المسرح الموسيقي ومحبي العرض الشهير إضافة إلى من يرتادون الأوبرا للمرة الأولى.

أوقات العروض - تستمر عروض العمل حتى التاسع من نوفمبر 2019.

- أوقات العرض من الإثنين إلى الخميس عند الساعة 8:00 مساءً، الجمعة والسبت عند الساعة 2:00 ظهراً والساعة 8:00 مساءً. ولا توجد عروض أيام الأحد.

- لحجز أو شراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaiopera.com أو www.tickets.virginmegastore.me أو www.dubai.platinumlist.net أو www.dubaicalendar.ae. ويمكن حجز التذاكر شخصياً عبر زيارة متجر «فرجن ميجا ستور» أو شباك التذاكر الخاص بدار «دبي أوبرا».

ويعتبر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، الذي تقدمه في المنطقة مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا، العرض الموسيقي المسرحي الأشهر عالمياً، والأعرق على مسارح برودواي. كما يُعد الفعالية الترفيهية الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الأعمال المسرحية، مع تجاوز أرباحه حاجز ستة مليارات دولار.

وحقق العرض الأول، الذي طال انتظاره للمسرحية الموسيقية، نجاحاً كاسحاً، بأداء خطف أنفاس الحضور، قدمه واحد من أبرز مواهب المسرح الموسيقي، وهو جوناثان روكسموث، بدور الشبح، إلى جانب النجمة الصاعدة كلير ليون بدور بطلة العرض كريستين داي، ومات ليزي بدور راؤول فيكومتي دي تشاجني. ولدى انتهاء العرض، هبّ حضور العرض الافتتاحي بالتصفيق للعرض المسرحي، الذي تضمن ديكوراً لافتاً، وتصميم رقص مذهل، أشرف عليه جي جي نوه، وأكثر من 230 زيّاً تحمل لمسات مصممة الأزياء العالمية الراحلة، ماريا بيورنسون.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب»، ليز كوبس: «بعد سنوات من العمل الجاد، والتخطيط وراء الكواليس، نقف اليوم هنا ببالغ الفخر، لنشهد العرض الرسمي الأول في الإمارات للمسرحية الموسيقية الأكثر شهرة (ذا فانتوم أوف ذا أوبرا)، وقد استُقبل العرض بحماسة فائقة في الإمارات، ونحن فخورون جداً بجهود كامل طاقم العمل من ممثلين وموسيقيين وفنيين، كان لهم الدور الأكبر في النجاح المدهش لهذا العرض»، وأضافت كوبس «يسرنا أننا استطعنا أن نقدم للجمهور تجربة العمر التي لا تُنسى، وأنا متأكدة تماماً أن المسرحية ستدخل التاريخ هنا في دبي، كما فعلت في سائر أنحاء العالم، ونشجع كل محبي المسرح والمعجبين بالمسرحية، وأولئك الذين لم يسبق لهم دخول مسرح للاستمتاع بعرض لا نظير له».

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ووقف على مسرح دبي أوبرا 130 شخصاً من الممثلين وأعضاء الأوركسترا، ليؤدوا العرض وسط ديكورات مذهلة، ومؤثرات خاصة تخطف الأنفاس، لتُروى أحداث القصة الشهيرة بصورة دقيقة، وتألق الممثلون بمجموعة من الأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً، تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ما جعل الاستعراض حدثاً لا يفوّت بكل المعايير.

وتضمّ المسرحية بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف، أندرو لويد ويبر، وتحتل النسخة الأصلية للمسرحية الموقع الأول عالمياً، بعد الانتشار الواسع الذي حققته، حيث بيع منها ما يزيد على 40 مليون نسخة حول العالم. وتضمّ المسرحية بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، بما فيها «فانتوم أوف ذا أوبرا»، و«ثينك أوف مي»، و«ميوزيك أوف ذا نايت».

«دبي أوبرا»

تعتبر دبي أوبرا تحفة معمارية بحق، والمكان الفريد الأول من نوعه الذي بُني ليحتضن جميع أنواع الفنون والمسرح في «وسط مدينة دبي». وتتميّز بتصميمها الذي يأخذ شكل مركب «الداو» الشراعي، المتأصل في التراث الإماراتي، ويتميّز بالتصميم الرائع للمسرح المقوّس، وقاعة الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى 2000 متر مربع من المساحة المسطحة التي تستخدم للعديد من الفعاليات الشائقة. تحتضن دبي أوبرا عروضاً تحبس الأنفاس لإثراء سكان دبي وزوّارها من خلال تقديم عروض ترفيهية رفيعة المستوى، واستقطاب مواهب عالمية من مشاهير الأوبرا، والباليه، والموسيقى الكلاسيكية، والعروض المسرحية، وعروض الأزياء، والجاز، والكوميديا.

الشبح

تدور أحداث المسرحية، المأخوذة عن رواية «طيف الأوبرا» للكاتب جاستون ليرو، حول موسيقي عبقري مشوّه، يلقب بالشبح، ويتخذ من قبو دار الأوبرا في باريس مسكناً له. يقع الشبح في غرام مغنية السوبرانو كريستين، مفتوناً بموهبتها وجمالها، ويسعى إلى حمايتها محاولاً اجتذابها لتبادله المشاعر. وعند اكتشافه لعلاقتها مع شاب يدعى راؤول، يبدأ هوسه بالتعاظم، وتسيطر عليه الغيرة والجنون والعشق، لتأخذ الأحداث منحى درامياً مؤثراً.