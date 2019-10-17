لصاحبات البشرة العادية.. طريقة طبيعية لتنظيف الوجه بـ3 مكونات اقتصادية

تبحث صاحبات البشرة العادية عن ماسك للعناية بوجوههن، وتنظيفه جيدا، للحصول على مظهر جذاب، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "العسل والخميرة"، الذي يساعد على العناية بالبشرة العادية، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا":

مكونات ماسك البشرة العادية

عسل النحل الأبيض.

حليب دافئ.

الخميرة.

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طريقة تحضير ماسك للبشرة العادية

- خلط جميع المكونات جيدًا.

- دهن الخليط على الوجه بأطراف الأصابع.

- ترك القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يزال بقطعة قطن مبللة بماء الورد، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيدًا.