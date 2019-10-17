طريقة عمل الجمبري بالصوص الأحمر

الجمبري بالصوص الأحمر من الأكلات اللذيذة للغاية، التي يحبها الصغار والكبار، تعرفي على طريقة تحضيرها وقدميها لأسرتك فهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم وتنشيطه.

مقادير الجمبري بالصوص الأحمر

½ كيلو جمبري مقشر.

كوب عصير طماطم طازج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

¼ ملعقة صغيرة ريحان مطحون.

ملح.

فلفل أسود.

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طريقة تحضير الجمبري بالصوص الأحمر

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم ضيفي الجمبري، وقلبيه حتى يتغير لونه.

ضيفي الثوم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق مع التقليب كل دقيقتين.

ضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي.

غطي المقلاة، واتركي الخليط على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة.

ضيفي الريحان وقلبي جيدًا، ثم صبي الخليط في طاجن.

غطي الطاجن بورق فويل، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة.

قدمي الطاجن مع أرز الصيادية والسلطة الخضراء.