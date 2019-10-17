يفقدك الوزن أم يزيدك؟.. إليك تأثير القولون العصبي على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تسبب متلازمة القولون العصبي شعورًا بعدم الراحة، وتتلخص أعراضها في تشنج المعدة والألم والإسهال أو الإمساك والغازات والانتفاخ، كما يمكن أيضًا أن تسبب فقدان الوزن.
ووفقًا لما جاء بموقع "Health Line"، فإن متلازمة القولون العصبي تعد من أكثر الاضطرابات الشائعة التي تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي، ومن ثم تزداد فرص الإصابة بالإسهال، حيث تحول الأمعاء الطعام بشكل أسرع من الطبيعي، كذلك من الممكن أن ترتبط أعراض القولون العصبي بالإمساك نتيجة بطء حركة المعدة.
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