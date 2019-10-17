"طرق الأبواب": الوصول لـ 7999 مستهدفا في اليوم الخامس بجنوب سيناء

تواصل محافظة جنوب سيناء، لليوم الخامس، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة".

وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة أمن وسلامة المجتمع المصري.

ونجحت الحملة خلال اليوم في الوصول إلى ٧٩٩٩ من الفتيات و السيدات والرجال بمدنية أبوزنيمة، الرملة، المدنية، البدع بالمحافظة، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.