قصته مع والده والوسط الفني.. "بائع الماء" اليمني يشعل مواقع التواصل بعذوبة صوته

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خَطَف طفل يمني، يُدعى عمرو أحمد، 8 سنوات، الأضواء بعذوبة صوته، بعد انتشار فيديو له وهو يؤدي أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان"، للفنان اليمني صلاح الأخفش بينما كان يبيع الماء.

وقامت القنوات الفضائية باستضافته وحظي بشعبية كبيرة، ليحصل مؤخرا على عرض فني من الملحن صبحي محمد، لإطلاق أغنية وفيديو كليب.

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ولكن والد الطفل عمرو، رفض السماح له بالسفر إلى لبنان، وطلب مبلغا ماديا كبيرا لقاء ذلك، الأمر الذي رفضه الملحن، وهذا بحسب وسائل الإعلام المحلية، نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".

ولكن الأب ظهر في مقطع فيديو ونفى ذلك، مؤكدا أنه لن يكون عائقا أمام مستقبل ابنه، لكنه يرفض السماح له بالسفر بمفرده بصحبة الشخص الذي يدير قناته على موقع "يوتيوب"، مشترطا مرافقة ابنه إلى لبنان للتأكد من عدم استغلاله.

ومن جانبها، أقدمت والدة الطفل اليمني على رفع قضية ضد والده حتى يسمح له بالسفر إلى لبنان للالتقاء بالملحن صبحي محمد.

ودفع أمر رفض الوالد للسفر الطفل إلى نشر فيديو مناشدة لوالده حتى لا يقف في وجه مستقبله ويكسر أحلامه.

صبحي محمد

ووجه الملحن والموزع الموسيقي اللبناني صبحي محمد نداء من أجل التواصل مع الطفل اليمني، معلنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سيتبناه فنيا وسيتكفل بكل ما يلزم، مشيرا إلى أن الطفل سيصل إلى لبنان بعد 10 أيام.

كما كتب الموزع صبحي محمد، منشورا عبر حسابه على "فيس بوك" مؤخرًا، عبر فيه عن استيائه من استغلالية والد الطفل اليمني له، كما ناشد السفارة اليمنية والجهات المختصة للتحرك وأخذ موقف تجاه هذه القضية.

وقال في منشوره: "عذرًا بائع الماء فليس لك من الراحة نصيب، بعد أن فتحت له الدنيا ابوابها وأصبح بينه وبين الشهرة والنجاح بضعة أيام، استفاق أبيه من غفوته ليذكره بأنه الأب الاستغلالي الذي يتاجر بفرحة إبنه ومستقبله، ليرفض السفر له طمعاً بالمتاجرة، عذرًا يا عمرو، فالله يريد وأنا أريد وأبيك لا يريد."

أصالة

كما علقت الفنانة السورية أصالة، على موهبة الطفل اليمني، حيث نشرت فيديو الطفل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمر بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال".