يقي من السرطان ويُحسن مذاق الطعام.. فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون من المنتجات ذات الشعبية الكبرى، والتي لها صيت واسع في مجال العناية بالشعر، مع تحاهل فوائدها جمة على جسم الإنسان.

وفيما يلي أبرز فوائد زيت الزيتون على صحة الإنسان، وفقا لما ذكره خبراء للتغذية بمجلة "نيويورك":

- تساعد الدهون المتوافرة به في مد الجسم بأحماض دهنية مهمة، لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

- تزيد من مرونة الجلد وتجدد أنسجة الجلد.

- تحسين مذاق الطعام، خاصة زيت الزيتون النقي أو البكر.

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- تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم، الأمر الذي ينفع مرضى السّكري من النّوع الثّاني.

- حمض الأوليك فعّال في مُحاربة سرطان الثّدي والقولون والبروستاتا.

- خفض مستوى الحالة الالتهابيّة في الجسم، رفع مستوى مُقاومة الأكسدة في الجسم، خفض أكسدة الكوليسترول السئ.