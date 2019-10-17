منها قلب الخس.. أطعمة وأعشاب لمواجهة الالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خلال الساعات الماضية، كان الخبر الأبرز الذي ذكرته الصحف المصرية وتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، هو نفي "الصحة" ما تردد عن إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي، مما أثار ضجة كبيرة أخذ الكثير يتساءل إثرها عن كيفية الوقاية والتطعيم.

بعد تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب، لمنع انتشار المرض في مصر، أوضح الدكتور حازم علي، اخصائي التغذية العلاجية بالجمعية البريطانية للتغذية خلال تصريحاته لمصراوي: أن الالتهاب السحائي أو التهاب السحايا هو يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الانسان لأنه لدية قدرة رهيبة على الانتشار بسبب التكدس الشديد خاصة في المدارس والحضانات.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي وينتج التهابها نتيجة عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت، ومن أبرز أعراضه الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز.

وأكد “حازم" أن هذا المرض يصيب أي شخص بمختلف عمره، خاصة الرضع والأطفال والصغار وذلك لضعف مناعتهم.

وكشف اخصائي التغذية العلاجية بالجمعية البريطانية للتغذية أبرز طرق الوقاية من الالتهاب السحائي غير التطعيم، عن طريق إضافة بعض الأطعمة والمشروبات والأعشاب الطبيعية لنظامك الغذائي خلال النقاط التالية:

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- أكد "حازم" على ضرورة الحرص على تقوية مناعة الطفل حديثي الولادة عن طريق الرضاعة الطبيعية وذلك لسهولة مقاومة عدوى الالتهاب السحائي.

-الحرص على تناول السلطة ضمن الوجبة الصحية التي يجب علينا تناولها، لأنها تساعد على زيادة نسبة المناعة، الأمر الذي يساعد على تعزيز مقاومة الجسم للأمراض، لاحتوائها على مضادة للأكسدة والعديد من الألياف.

-الثوم والبصل والبروكلي: من أكثر الأطعمة الفاعلة التي تساعدك في تقوية المناعة الذاتية للجسم، إذ يحتوى البروكلي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامينK"،

-ويفضل تناول القرنبيط والملفوف (الكرنب) واللفت، والسبانخ و"قلب الخس"، إذ تمتاز هذه المجموعة بأنها تحتوي على مضادات أكسدة وقائية ضد الأمراض.

-تناول أعشاب عباد الشمس، وعشب البلسان، والتوابل الغنية بمضادات الأكسدة كالقرنفل، والقرفة، والزعتر، و المكسرات مثل الجوز واللوز، ويفضل أن تكون نيئة .

- إضافة عصير الجزر إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد على مكافحة العدوى والمحافظة على صحة الإنسان.