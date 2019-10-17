القطة قد تصيب المرأة الحامل بالإجهاض.. فهل تسبب العقم أيضا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"متربيش قطة وأنتي حامل أو خلال انتظار حدوث الحمل".. ربما سمعتِ هذه النصيحة من قبل؛ لأسباب قد تكون حقيقة مثل الإصابة بـ"داء القطط"، وأخرى لا أساس علمي لها مثل التسبب في العُقم، فما علاقة القطط بالحمل؟

أوضح الدكتور عمرو أبو اليزيد استشاري النساء والتوليد عضو الأكاديمية الأمريكية لرعاية الخصوبة والعقم لـ"الخليج 365"، أنّ إصابة المرأة الحامل بـ"داء القطط" لا يسبب العقم كما هو شائع عند البعض، إنما قد يُحدث تشوهات في الأجنّة، بسبب مادة "توكسوبلازما" التي تتواجد في براز القطط.

- ما هو داء القطط؟

داء القطط أو داء المقوسات أو Toxoplasmosis عبارة عن عدوى طُفيلية تحدث نتيجة للإصابة بنوع من الطُفيليات يعرف باسم توكسوبلازما Toxoplasma gondi، ويُصيب القطط حال عدم تناولها التطعيمات اللازمة أو قلة الاهتمام بتنظيف مكان قضاء حاجتهم.

- خطورته على الحامل

هذا النوع من الطُفيليات يعيش في أمعاء القطط بشكل أساسي وينتقل في براز القطط، التي تؤدّي إلى مضاعفات خطيرة على المرأة الحامل، وجنينها في المراحل الأولى من الحمل، قد تصل لحدّ الإجهاض، أو موت الجنين داخل الرحم.

- كيف يتنقل المرض؟

تحدث الإصابة نتيجة وضع اليد على الفم بعد ملامسة براز القطط خلال عملية التنظيف، أو المكان الذي يحتوي فيه على ذلك؛ فإذا كنتِ بحاجة إلى تنظيف الصندوق بنفسك، فاحمِ نفسك بالقفازات، وغيّري صندوق القمامة يوميًا. الطفيلي ليس معديًا إلا بعد يوم إلى خمسة أيام من إلقائه، وفقًا لما ذكر موقع "healthline" الطبي.

- أعراض المرأة المصابة بـ"داء المرض"

الأعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا مثل؛ الصداع وآلام العظام والحمى، بجانب تضخم الغدد اللمفاويّة، ومشاكل في التنفس، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية والإصابة بالارتباك وضعف التركيز.

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- كيف تكتشف أن قططك تعاني من هذا الداء؟

تحدث تغيّرات سلوك القط والمظهر، فتنام القطة المريضة فترة أطول، وتعاني القيء، أو الإسهال، أو فقد الشهية، أو التورّم الظاهر، ويكون جلدها باهتًا ويبرز بزوايا غريبة.

قد تجد أن أنف القطة وآذانها دافئة عند لمسها بأصابعك، وعندما تعاني من صعوبة عند عملية الإخراج، ويقل مستوى نشاط القطة، وتميل رأسها، وتصاب بالدوار، وعدم الانتباه، فإذا لاحظت أي من تلك الأعراض عليك بزيارة الطبيب سريعاً؛ وفقًا لما ذكر موقع "wikihow".

- طرق الوقاية من داء القطط

- أفضل طريقة للوقاية أثناء فترة الحمل هو تجنب تربية القطط.

- المحافظة على نظافة المرأة الحامل وضرورة غسل الأيدي وإن أمكن بالكُحل أو أي مطهر.

- إذا كان من الضروري عليكِ تنظيف الصندوق بنفسك، فاحمِ نفسك بالقفازات.

- ضرورة تغيير صندوق القمامة يوميًا. الطفيلي ليس معديًا إلا بعد يوم إلى خمسة أيام من إلقاءه.

- يتوجب عليك اصطحاب القطة إلى الطبيب البيطري فور ملاحظة أي أعراض غير المعتادة.