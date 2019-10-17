محمد اسماعيل - القاهرة - "تنشيط السياحة" تحدد أفضل 3 أماكن مصرية لقضاء شهر العسل

كتبت- أميرة حلمي

مع تحديد موعد زفافك وربما قبلها، تبدأ التفكير مع شريك حياتك في اختيار وجهة شهر العسل المناسبة، والتي يجب أن تكون رومانسية وهادئة ومثالية تمامًا.

ولأن لشهر العسل أهمية تتعدى الأيام الأولى من الزواج، فيجب أن تستعدوا جيدًا لذلك الرحلة، وهنا نذكر لكم أفضل الوجهات، وفق ما ذكرت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة عبر موقعها الإلكتروني.

1- سهل حشيش

يقع سهل حشيش على بعد 18 كم من الغردقة، وهو منتجع خليج يقع على ساحل البحر الأحمر، تم تصميم المنتجع بأكمله على طراز الأرابيسك، حيث يقدم أفضل الفنادق والإقامات لقضاء شهر العسل.

على الرغم من أن المنتجع يوفر العديد من الأنشطة المائية، إلا أنه معروف في الغالب بشواطئه الرائعة ورماله البيضاء النقية.

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ولقضاء شهر عسل مثالي مفعم بالرومانسية، فسهل حشيش هو المكان المناسب. وتوفر الفنادق هناك غرفًا مزودة بحمام سباحة خاص مع أحواض المياه الساخنة الضخمة وأجواء رومانسية لا مثيل لها.

2- دهب

مدينة ساحلية خلابة أخرى تقع على بعد 500 كم من القاهرة، وتتميز بموقعها الساحر على البحر الأحمر الذي يخطف الأنفاس بعجائبه النفيسة تحت الماء والذي يطل أيضًا على الصحراء.

في دهب، يمكنك التمتع بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك تسلق الصخور وركوب الأمواج شراعيًا والمشي في الصحراء والغطس والغوص.

تمزج دهب بين الإقامة الملائمة للميزانية إلى جانب أسلوب الحياة العصري الهادئ، وتظل دهب وجهة بديلة لقضاء شهر العسل ومكانًا رائعًا للرياضات المائية.

3- الأقصر وأسوان:

وأخيرًا، بالنسبة لأولئك الأزواج الذين يحبون التاريخ والمناظر الرائعة التي تطل على نهر النيل، فإن الأقصر وأسوان هما بالتأكيد الوجهة المناسبة. إن أفضل طريق لزيارة الأقصر وأسوان، هو من خلال رحلة نيلية فاخرة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام يمكنك حجزها. وعادةً ما تتولى هذه المراكب ترتيب الرحلات السياحية للمعالم التي يجب مشاهدتها، لذلك لن يفوتك أي شيء. عد بآلة الزمن إلى الوراء مع المعابد المصرية القديمة والمعالم الأثرية وتأمل ضفاف النيل المبهرة في هذه الأثناء.