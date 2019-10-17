طلبت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، من جمهورها مساعدتها في إغلاق إحدى الصفحات المنسوبة إليها عبر موقع "إنستجرام". ونشرت الصفحة المزورة، والتي يتابعها أكثر من مليون شخص، وعلقت: "الأكونت ده مش أنا ياريت كلكوا تعملوا ريبورت، الأكونت الوحيد بتاعي عليه العلامة الزرقا". Advertisements وكانت هنا الزاهد، انهارت بشكل كامل خلال تشييع جثمان زوج والدتها طلعت زكريا. وتعرضت الزاهد لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل، وأعلن عن ذلك زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تطلب من جمهورها مساعدتها في إغلاق حساب زائف باسمها: "اعملوا ريبورت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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