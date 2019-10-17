أحمد وزينب من تاني.. صور جديدة على "إنستجرام" ومتابعون: بدأنا نحبكم

نشر الـ"يوتيوبر" الشهير أحمد حسن صورًا عديدة في الآونة الأخيرة على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بالـ"يوتيوبر" زوجته المدعوة زينب، وابنتهم إيلين.

وعلى الرغم من أنهم تعرضوا للعديد من الانتقادات، وواجهوا الكثير من الدعاوى القضائية بسبب ابنتهم وبسبب إساءة معاملتها التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن استطاعوا جذب الانتباه إليهم والحصول على إعجاب رواد مواقع التواصل، وأيضًا كان السبب في الأمر ابنتهم.

وأصبحت تعليقات رواد موقع "إنستجرام" متباينة للغاية عن ذي قبل، فباتت تتضمن طاقة حب لم تكن موجودة في البداية، حيث علقت إحدى متابعات أحمد حسن على صورة نشرها من 4 أيام قائلة: "مش عارفه بدأت أحبكم أوي كده ليه"، وعلقت أخرى بـ"إيلين قمر ربنا يحفظها".

Advertisements

كما نشر حسن صورة أخرى مع زوجته وابنته، على موقع "إنستجرام"، وأيضًا نالت إعجاب متابعيه، حيث علق أحدهم على الصورة بـ"أنا بحبكم كلكم أوي وبحب إيلين"، وعلق آخر بـ"البنت سكرة".

وكان أحمد حسن قد أثار الجدل مؤخرا، بتصويره ابنته الصغيرة إيلين، في مواقف حياتية مختلفة في فيديوهات عديدة على الـ"يوتيوب"، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، ما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمونه بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريا من أجل الحصول على أموال من موقع "يوتيوب"، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

من جهته تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجه لهما عدة اتهامات، تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة. ثم نشر أحمد حسن، وزوجته زينب، مقطع فيديو، يعلنان فيه اعتزالهما نهائيا من منصات "السوشيال ميديا"، وعزمهما على وقف نشر الفيديوهات، عقب الهجوم اللاذع الذي تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة.

ولكن لم يمض سوى 3 أيام على اعتزالهما، بسبب الهجوم الشرس الذي تعرضا له، حتى عاد الثنائي بفيديو جديد، غير مكترثين بما تعرضوا له من هجوم.