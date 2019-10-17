اكتئاب الشتاء.. أعراضه وأسبابه وطرق العلاج

اكتئاب الشتاء هو نوع من الاكتئاب ينشأ نتيجة تغير فصول العام، وغالبًا ما يكون مع بداية الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء، بحسب موقع Daily Medical.

أعراض الاكتئاب الموسمي

الحزن

اعتلال المزاج

الشعور بالتعب

الخمول

Advertisements

أسباب اكتئاب الشتاء

- نقص فيتامين د.

- تغير إيقاع الساعة البيولوجية بسبب تغير ساعات النوم.

- زيادة إفراز هرمون الميلاتونين Melatonin، في الجسم نتيجة زيادة عدد ساعات الليل وقلة التعرض للشمس نهارا، قد يؤثر على التوازن الطبيعي للجسم، ويؤدي للشعور بالخمول وانخفاض في النشاط، بالإضافة إلى اضطرابات في النوم وتقلبات مزاجية.

علاج اكتئاب الشتاء

يمكن محاربة اكتئاب الشتاء من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي مع العصى، حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والقضاء على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.