بعد حديث السيسي عن السمنة.. 4 نصائح ذهبية لتجنب اكتساب وزن زائد

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"لو راقبنا أكلنا كويس، ده هينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش".. بهذه الكلمات جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه عن ضرورة محاربة السمنة، خلال كلمته صباح اليوم، في حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة في مركز المنارة بالتجمع الخامس.
ويمكن إتباع عدة نصائح لتجنب اكتساب المزيد من الوزن، والتمتع بحياة صحية بعيدة عن السمنة ومخاطرها على جسم الإنسان، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
تناول وجبات صغيرة
العمل بهذا الأمر بدلا من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن أن يساهم في راحة معدتك وعدم إحساسها المتكرر بالجوع وينصح بتناول ما بين 4-6 وجبات صغيرة يوميا.
وجبة إفطار كبيرة
كشفت دراسة نشرت في مايو 2005 أن الأشخاص الذين لا يفرطون في وجبة الإفطار، يستهلكون عادة سعرات حرارية أكثر، لكنهم أقل عرضة لزيادة الوزن، مشيرة إلى أن تناول وجبة إفطار أكبر يعني أنك ستأكل أقل خلال ما تبقى من اليوم.
وجبة ليلية خفيفة
حتى وإن شعرت بالجوع في المساء، ركز على وجبة خفيفة تضم عددا قليلا من السعرات الحرارية، مثل خضار مقطع أو الشاي الساخن أو قطعتين من البسكويت أو بعض المقرمشات.
قسط كاف من النوم
تبين أن وجود خلل في النوم يؤدي مباشرة إلى زيادة الوزن أو مرض السكري.
وتقول دراسة قديمة إن الأشخاص الذين ينامون أقل يفضلون الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، لذلك ينصح بأخذ القسط الكافي من النوم خلال الليل.
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