منها تقليل الملح.. 5 نصائح بسيطة تخلصك من دهون البطن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:

يسعى العديد من الأشخاص لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن "الكرش"، وذلك عبر اتباع أنظمة غذائية للتخسيس، وممارسة التمرينات الرياضية، وأحيانًا يلجأ البعض إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص منها.

ويقول أخصائية التغذية العلاجية إن حرق الدهون بشكل عام، ودهون البطن بشكل خاص يعتمد على اتباع أنظمة غذائية صحية، وزيادة النشاط والحركة، ويستعرض "الكونستلو" في الصفحات التالية 5 طرق للتخلص من دهون البطن، وفقًا لموقع " Nd tv" الهندي.

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