حمام زيوت طبيعية للشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - الشعر الجاف يعاني الكثير من مشاكل التكسر والسقوط، وسوف تزداد هذه المشكلة في فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة وقلة شرب المياه، وكذلك غسل الشعر بالماء الساخن، سوف يؤثر على فروة الرأس ويؤدي إلى قلة إفراز الزيوت المغذية لبصيلات الشعر.



لهذا إليك ماسكات حمام زيوت طبيعية للشعر لترطيب فعال، طبّقيه مرتين بالأسبوع لنتيجة سريعة ومرضية.



ماسك زيت الجرجير وزيت الصبار وزيت الخروع

جربي ماسك زيت الجرجير وزيت الصبار وزيت الخروع



- ملعقة كبيرة زيت جرجير

- 2 ملعقةكبيرة زيت صبار

- ملعقة صغيرة زيت خروع



اخلطي مجموعة الزيوت مع بعضها البعض، وضعيها على شعرك المبلل.

لفي شعرك بفوطة دافئة، ومن ثم اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو، ويفضل ألا تكون درجة حرارة المياه مرتفعة، حتى لا تلتهب فروة رأسك.



ماسك زيت الزيتون ووزيت جوز الهند

زيت الزيتون



- كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الصبار، حسب كثافة شعرك



اخلطي زيت الزيتون مع زيت جوز الهند

ضعي الخليط لمدة 10 ثوانٍ في المايكروييف

ضعي الخليط على شعرك المبلل، واتركيه لمدة ساعة، ولفيه جيدا بفوطة دافئة.

اغسلي شعرك بعد مرور الوقت.

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ماسك زيت الزيتون مع زيت العرعر

ماسك زيت الزيتون مع زيت العرعر



- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة صغيرة زيت عرعر



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

طبقي الماسك على وتيرة الخلطات السابقة.

كرري هذا الخليط مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لترطيب فعال للبشرة، خاصة إن كنت تعانين من التساقط.

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