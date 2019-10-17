أفضل درجات أحمر الشفاه النود مناسبة لكل أوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - أحمر الشفاه من أدوات المكياج الأساسية بحقيبة أيّ فتاة، تحديدًا الألوان النود، هذه الدرجات التي تظل رفيقتنا في أيّ مكان، بسيطة وناعمة ومناسبة لكل ألوان البشرة، كما أنها تناسب كل الأزياء التي نرتديها.



ودرجات النود متعددة ومختلفة، وأصبحت الماركات العالمية بعالم المكياج حاليًّا تتنافس لإصدار كل ما هو جديد ومميز، وقد اخترنا لكِ اليوم أفضل هذه الدرجات من أشهر الماركات لتختاري اللون وعلامتكِ المفضلة.



Nude Creme Lipstick in Mocha Nude - KKW

Nude Creme Lipstick in Mocha Nude - KKW



هذا اللون سيبدو رائعًا ومميزًا بخاصة للصبايا صاحبات البشرة الخمرية، فقد أنتجته كيم كارداشيان كدرجة تحاكي لون بشرتها، مع لمسة مثيرة للون الموكا النود.



SuperStay Matte Ink Lip Color in Poet - Maybelline

SuperStay Matte Ink Lip Color in Poet - Maybelline



هذا النوع من أحمر الشفاه النود من ميبلين معروف بثباته، لهذا فهو مميز للفتيات الجامعيات والموظفات بالعمل، سيمنحكِ دائمًا إحساسًا بالثقة، ولن يتأثر بتناول الطعام وشرب القهوة.

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Vice Lipstick in En Fuego - Urban Decay

Vice Lipstick in En Fuego - Urban Decay



هذا اللون مثالي لصاحبات البشرة الخمرية والسمراء، يمكنكِ اعتماده هذا الشتاء ليمنحك لوك جريئًا وقويًّا ممع ملابسكِ الفاتحة، ليعكس جمال سمرة بشرتِك.



Fleshy Lips Lipstick in Hungry - Flesh

Fleshy Lips Lipstick in Hungry - Flesh



سوف يترك هذا النوع من أحمر الشفاه لمسة مثيرة على شفتيكِ، كما سيُشعركِ ببعض الامتلاء لشفاه كبيرة الحجم، لأنه غني بالفيتامينات، وهذه الدرجة النود الداكنة قليلًا، سوف تبدو أكثر جاذبية لكل ألوان البشرة.

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