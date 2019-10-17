نجمات عربيات يكشفن أسرارهنّ الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - من النجمة زينة المتألقة دومًا، التي أسرت قلوب المشاهدين في أدوارها التمثيلية، والتي تتميّز بسحنتها الحنطية وجمال بشرتها، إلى الفنانة هاجر أحمد الوصيفة الأولى لـ"ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال"، ثم ملكة لجمال الكوكب في "ميس إيكو بلانيت"، كذلك تُوّجت بمنصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة، إلى أن فازت بلقب "ميس كونجنالتي". "الخليج 365.نت" يطلعكِ على أسرار جمالهنّ وطرق العناية ببشرتهنّ للحفاظ على إشراقها ونضارتها في الحوار الآتي:



نجمات عربيات وأسرار جمالهنّ



زينة: بهذه الطرق أحافظ على جمال بشرتي

زينة تكشف أسرار جمالها



*كيف تحافظين على نضارة بشرتِك؟ وهل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة؟

بعيدًا عن العمل لا أضع مكياجًا إطلاقًا، ولا أخضع لجلسات عناية بالبشرة.



*ما روتين التجميل اليومي؟

-غسل بشرتي بالماء الفاتر، مع وضع كريم ترطيب فقط.



*مَن النجمة التي ترينها أيقونة الجمال؟

-بينلوبي كروز؛ لأنّ الكثيرين دائمًا ما يشبّهوني بها.



*نصيحتكِ لكل شابة للحفاظ على جمالها؟

-لا تخضعي لعلاجات بشرة على الإطلاق، مع وضع كريم مرطب، وغسل بشرتكِ بمياه خالية من الصابون، وممارسة الرياضة، والنوم فترة كبيرة من الليل؛ لأنه مفيد للبشرة.



* ماركة تفضلينها؟

-شانيل وغوتشي وديور وزارا.



هاجر أحمد: هذه هي أسراري الجمالية

هاجر أحمد تكشف أسرارها الجمالية



*كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتكِ؟

-أنصح باستخدام مواد طبيعية جدًّا مثل كريم لوكس قبل النوم، وشرب اللبن يوميًّا، وعدم التعرض للشمس لفترات طويلة.



*طريقة مميزة للعناية بالشعر؟

-نصحتني طبيبة فرنسية صديقة أخي، بأن أستعمل لشعري حمّام كريم بالمانغو، كما أستعمل الشامبو بالخوخ.



*طلاء شفاهكِ المحبب؟

-أحب «نود» مثل لون الشفتين.

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*صيحة لطلاء الأظافر تبهجكِ؟

-أحب اللون «الفرنش»، و«البيج»، وعلى حسب المناسبة.



*أتعتمدين الرموش الاصطناعية أم الماسكرا؟

-أحب أن أظهر طبيعية ولا أعتمدها إلا نادرًا أمام الكاميرا.



*من النجمة التي ترينها جميلة؟

-يسرا، ونيللي.



*نجمة تعجبكِ اطلالتها؟

-نجوى كرم، وسميرة سعيد، ويسرا.

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