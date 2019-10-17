الكحل النيود... حيل مذهلة لمكياج مشرق وعينين واسعتين

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - الكحل النيود او الكحل البيج، هو ذاك القلم الذي لطالما لم نعره أهمية. أما إذا وجد داخل حقيبة المكياج، فعلى الارجح لم تستفيدي من حيله المذهلة على اكمل وجه ممكن.
لذلك، في المرة المقبلة التي تطبقين فيه مكياجك وترغبين في الحصول على لمسة خفية تضمن لك درجة عالية من الاشراق، فإليك الحيل الأبرز:
حيل الكحل النيود
1. داخل العين: إذا كانت عينيكِ صغيرتين او حتى متوسّطتي الحجم، يمكنك اللجوء الى استخدام قلم الكحل النيود او البيج على الخط الداخلي للعين، إذ انه يجعلها أوضح وأكبر، من دون أي مبالغة كما قد يكون الحال مع قلم الكحل الابيض. يمكن تطبيق هذا القلم عند الانتهاء من تطبيق المكياج.
للعينين الصغيرتين، ينصح بتطبيق قلم الكحل البيج في وسط خط العين الاسفل مع ترك الزوايا، لان هذه الحيلة تجعل العين تبدومدوّرة وبالتالي أوسع وأكبر.
2. تحت الحاجب: يمكنك الاستفادة من قلم الكحل البيج لإضاءة المنطقة الواقعة تحت الزاوية الخارجية من الحاجب وفوق العين.
3. بين العين والانف: اذا طبقت القليل من قلم الكحل البيج او النيود على تلك الزاوية الداخلية للعين، أي ما يسمى مدمع العين، ستضيئينها بشكل رائع وغير مبالغ فيه.
4. تصحيح الاخطاء: إذا رسمت خط أيلاينر أسود او رمادي او بني، وتحتاجين الى تصحيحه فيمكنك استخدام قلم الكحل البيج لهذا الغرض. إذ انه يصحح الاخطاء من دون ان يفسد المكياج.
5. على الشفاه: غالبيتنا نرتكب بعض الأخطاء عند تطبيق أحمر الشفاه، لذلك يمكنك اللجوء الى هذا القلم البيج من اجل تصحيح الشوائب وجعل شفاهك مرسومة بشكل مثالي!
من بين الخيارات المتاحة في السوق، اخترنا لك الآتي:
Rock ‘n’ Kohl eyeliner in Eye Cheat
Maybelline New York Eyestudio Lasting Drama Waterproof Gel Pencil in Soft Nude
NYX Professional Makeup Faux Whites Eye Brightener in Linen
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