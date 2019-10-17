10 ألوان مناكير ترند لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - ترند اظافر ربيع وصيف 2020 تتنوّع بين المناكير الفرنسي، وطلاء الأظافر اللمّاع، والميتاليك، والمخّطط، والناعم، والمناكير بقليل من اللولو، ويمكنك أن تباشري باعتماد هذا الترند في شتاء 2019.

المناكير الفرنسي ترند في موسمي ربيع وصيف 2020، بل الترند الأقوى. خلال أسبوع نيويورك للموضة تمت الإضاءة على هذه الموضة التي لم تقتصر فقط على اللونين الوردي والأبيض المعتادين، إذ رأينا تصاميم باللولو وغيرها....

ما هي اتجاهات طلاء الاظافر إذا التي ظهرت على منصات العروض في أسابيع الموضة؟

عرض Rag & Bone

صمّمها جين سون تشوي، وهي عبارة عن مناكير فرنسي مرسوم باللون الأسود وتصاميم أخرى بنقاط البولكا.

عرض TIBI

اللون الرمادي الداكن وهو عبارة عن ثلاث ظلال ممزوجة مع بعضها البعض.

عرض Christian Siriano

لون عبارة عن مزيج من ظلال رغوة البحر، صممّته المانيكوريست جولي كانداليك، ومزجته بنفسها، وهو اللون الأساسي في مجموعتها، وأضافت عليه الرمادي اللمّاع الميتاليك.

عرض Rebecca Minkoff

الألوان مستوحاة لشتاء 2019 في أربعة تصاميم مختلفة للأظافر: حمار وحشي، منقوش، نمر، وذهب. لترسمي على هذه التصاميم استخدميKiss Nail Art Paints .

عرض Alice + Olivia

جينا إدواردز غيرت بتصاميم الأظافر الفرنسية الكلاسيكية عبر إضافة نقط من اللولو الصغيرة عليها.

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عرض Jeremy Scott



خلال عروض جيريمي سكوت لاحظنا تسريحات الشعر اللافتة، وهكذا إعتمد في تصميمه لطلاء الأظافر. سكوت أعدّ 11 تصميماً خلال عروض أسابيع الموضة.

عرض Prabal Gurung

صمّمت Miss Pop مانيكيراً فرنسياً بسيطاً باستخدام ظلال Zoya Pink أو Buff أو Mauve من مجموعة Naked Manicure كقاعدة لرسم خط بسيط.

Oscar de la Renta

ألوان بحسب لون البشرة، لذا تم اعتماد النيود.

عرض Phillip Lim

سارت عارضات الأزياء على مدرج Phillip Lim في قالب درامتيكي مائل إلى الأسود، لذا الإتجاه هنا كان للألوان المحايدة البسيطة.

عرض Pyer Moss

جندت Pyer Moss ليزا لوجان وفريقها في The Nail Lounge لتصميم فن الأظافر الملّون لربيع 2020 باستخدام ظلال حمراء وبيضاء وزرقاء من Emilie Heathe واعتماد تصاميم الخطوط الطويلة.

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