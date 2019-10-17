تعلمي حيل تنحيف الوجنتين بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - المكياج الناجح هو ذاك الذي يُبرز ملامح الوجه من دون أي مبالغة، إنما ماذا إن كانت ملامح الوجه كبيرة وتحتاج السيدة الى تنحيفها او جعلها تبدو أكثر تناسقاً مع بقية ملامح وجهها؟ هناك دوما حلول، تتيحها أدوات المكياج من دون ان تضطر السيدة للمبالغة في استخدامها. يكفي فقط ان تتقن المرأة اختيار الدرجة اللونية المناسبة للون بشرتها وأن تختار المستحضر المناسب وتطّلع ختاما على اصول تطبيقه.



توحيد لون البشرة: على بشرة نظيفة ومرطّبة، ابدئي بتطبيق المكياج كالعادة مع مستحضري كريم الاساس والبرايمر. يمكن مزجهما معا للحصول على بشرة موحّدة اللون. ولتغطية مثالية، يمكن استخدام الاسفنجة البيضوية الشكل beauty blender. أما اذا كنت لا ترغبين في تطبيق كريم الاساس، فننصحك باستخدام كريم مرطّب يتمتّع بلمسة لونية tinted moisturizer.

حيل تنحيف الوجنتين بالمكياج



الكونسيلر: على بشرة موحدة اللون طبقي خافي الهالات السوداء في محيط العينين. تحت العين، قومي بمدّ الكونسيلر على شكل مثلث مقلوب، اي ان تكون القاعدة العريضة تحت العين. ثم ضعي القليل منه على جسر الانف ووسط الجبين اي بين الحاجبَين ووسط الذقن وأعلى الشفة العليا.



الكونتورينغ: لتنحيف الوجه، يجب استخدام تقنية الكونتوينغ القادرة على تغيير الوجه ونحته بالكامل. إنما لتصغير الوجنتين، بهدف جعل الوجه يبدو أنحف، ستحتاجين الى مستحضر مثل the Bobbi Brown Foundation Stick على ان يكون لونه درجتين اغمق من لون بشرتك وبملمس جاف غير لامع، من اجل الحصول على مظهر طبيعي. قومي برسم خط يبدأ من منتصف الخدّ ثم يرتفع صعودا لتأطير الوجه. فتكون النتيجة أشبه بنصف قلب مرسوم على الاطار الاعلى من وجهك. قومي بفركه باستخدام اسفنجة او ريشة مثل Sephora Collection Classic Multitasker Contour

the Bobbi Brown Foundation Stick



البرونزر: بعد فرك المستحضر جيدا ركّزي على الخطوات المقبلة، لمكياج يمنحك وجها نحيفا. هذا المكياج عليه ان يركّز على العينين والحاجبين والفم. إنما أولا، طبّقي البرونزر جيّدا. هذا يعني اختيار برونزر درجة واحدة أغمق من لون بشرتك، تقومين بتطبيقه على جهتي الانف (ابتعدي عن جسر الانف) وعلى الجهة الخارجية من الجبين وعلى الذقن.

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مكياج الحاجبين: قومي باستخدام قلم خاص برسم الحواجب، نقترح عليك قلم ماسكرا خاص بالحواجب من مجموعة "Benefit" التي تمنحك مظهرا طبيعيا.

تنحيف الوجنتين بالمكياج



مكياج العينين: قومي بتطبيق ظلال العيون البنية او الرمادية او قلم الآلاينر الذي يجعل عينيك لوزيتين وغير مدوّرتين.



مكياج الفم: على شفاه مرطّبة، اختاري قلم روج بلون غير مرئي. فأحمر الشفاه الداكن او باللون النابض، يجعل وجهك يبدو مدوّرا. فإذا أردتِ وجها بيضويا ووجنتين نحيفتين، اختاري قلم غلوس بلون بيج او زهري فاتح او بأي من الالوان النيود.

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