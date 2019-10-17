عطور متنوعة تليق بطالبة الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - العطر عموما، ما من قواعد تُفرض على طريقة انتقائه. فهو يبقى رهن شخصية المرء وتفضيلاته. ومتى قررت المرأة اختيار عطر ما، وإن كانت حريصة على متابعة آخر الاصدارات، لن تتمكن من تبني الجديد إذا كان يتعارض مع شخصيتها وتفضيلاتها وحاجاتها اليومية. فالعطر يبقى مسألة شخصية بامتياز. أما اذا كنتِ طالبة جامعية، فقد اخترنا لك في ما يأتي مجموعة من العطور المتنوعة والمختلفة لناحية التركيبة والنغمات، إنما ما يجمع بينها هو انها تصلح للجامعة.



1. Chanel Coco Mademoiselle:

من الاصدارات التي لا يمكن ان يتخطاها الزمن. إذا كنت تبحثي

Chanel Coco Mademoiselle

ن عن أسلوب يحاكي اسلوب الفرنسيات، فما من شك في ان هذا العطر يلبي طلبك. عطر بودري خفيف يلائم الاستخدام اليومي.



2. Dolce & Gabbana D&G Light Blue:

Dolce & Gabbana D&G Light Blue

إذا كنت من هواة البساطة وكل ما هو عملي، وتبحثين عن عطر يعكس أجواءك، ننصحك بهذه القارورة، اذ تحتوي على تركيبة تعكس الكثير من النظافة والحيوية والايام المشمسة.

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3. Marc Jacobs Daisy:

Marc Jacobs Daisy

يحتوي هذا العطر على تركيبة تفوح منها رائحة الفاكهة وتحديدا الفراولة والجريب فروت، ممزوجة بالكثير من الازهار والاخشاب. عطر خفيف وناعم يعكس أجواء الربيع وروح الشابة العشرينية التي تعانق الحياة.



4. Fancy by Jessica Simpson:

Fancy by Jessica Simpson

ينبض هذا العطر بمزيج من نغمات الفانيليا والمشمش والاجاص واللوز فيما يرسو على قاعدة من الياسمين والجاردينيا. يحاكي الشابة النابضة بالحياة والحريصة على الاعتناء باطلالاتها اليومية.



5. Glow by Jennifer Lopez:

Glow by Jennifer Lopez

يفوح هذا العطر بنغمات النيرولي والحامض والورد واخشاب االصندل والعنبر والمسك والفانيليا. حقق هذا العطر ولا يزال أرقام مبيعات عالية.



6. Micheal Kors Wonderlust:

Micheal Kors Wonderlust

ينبض هذا العطر بالفلفل الوردي والحامض وحليب اللوز والبرغاموت والياسمين وزهرة الهيليوتروب (رقيب الشمس) والقرنفل وأخشاب الصندل.

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