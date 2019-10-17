خلطات الشوفان لبشرة نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - الشوفان واحد من المواد الغذائية المفيدة للجسم بشكل عام، فهو يحتوي على فيتامينات وألياف صحية مفيدة للجسم، ولهذا يمتلك هذه الشهرة الكبيرة، في أنه مكون أساسي بالكثير من الماسكات للبشرة، لأنه يمنحها النضارة والحيوية.



يساعد الشوفان على التخلص من التهابات الجلد، وتهدئة البشرة، لهذا يمكن استخدامه كمنظف للبشرة الحساسة، كما أنه يزيل الأوساخ والجراثيم، ويمنحكِ بشرة لامعة وصحية.



خلطات الشوفان للبشرة



ماسك الشوفان والعسل

ماسك الشوفان والعسل



- ملعقة كبير من الشوفان

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة صغيرة ليمون



اخلطي الشوفان مع العسل واللميون، حتى يصبح الخليط متجانسًا.

عرّضي بشرتك للبخار قليلًا، ثم ضعي الماسك واتركيه لمدة نصف ساعة.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا، فالشوفان مع الليمون سوف يزيل الأوساخ والجراثيم، والعسل مرطب طبيعي.



ماسك ماء الورد والشوفان والزبادي

ماسك ماء الورد والشوفان والزبادي



المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زبادي



تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك افركي بشرتكِ قليلًا.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لـ تنظيف البشرة بعمق.



ماسك الطمي مع الشوفان

ماسك الطمي مع الشوفان



- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة صغيرة من الطمي المغربي

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من ماء الورد



نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع ماء الورد.

وزعي الخليط على بشرتكِ، ومن ثم اتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهكِ بالماء بعد حوالى 20 دقيقة، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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