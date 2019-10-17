عقب حديث الرئيس السيسي مجددا عن السمنة.. 10 تطبيقات تساعد على إنقاص الوزن

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه عن السمنة، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة اليوم، قائلا: "لو بقت ثقافة عندنا نخلي بالنا، راقبنا أكلنا كويس، ده هينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش"، مشيرًا إلى اكتشاف عدد ضخم من أصحاب الأوزان الزائدة خلال اختبار الأمراض السارية، في فحص حملة "100 مليون صحة".

وكان الرئيس السيسي علق أكثر من مرة على زيادة أوزان المواطنين قائلا: "اللي عندهم وزن طبيعي وما دون 25% والباقي فوق الوزن أو سمنة مفرطة.. ده كلام؟.. دا بيتحول لأمراض تؤذي الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة".

ويمكن استعمال تطبيقات إلكترونية، لإنقاص الوزن، والتي يسهل تحميلها عبر الهواتف الذكية، من "آب ستور" و"جوجل بلاي ستور"، وفيما يلي أبرز تلك التطبيقات، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية":

Sworkit

يوفر التطبيق فيديوهات للتمارين الرياضية، التي يمكن إنجازها في المنزل، ما بين 5 و15 دقائق.

One You Couch to 5K

هذا البرنامج مخصص للناس الذين لم يسبق لهم أن يتدربوا ويكتشفون هذا العالم للمرة الأولى، حيث يقدم لهم نصائح وتمارين في المتناول.

Sweatcoin

يحول التطبيق خطواتك إلى عملة اسمها "سويت كوينز"، يمكن التعامل بها لشراء عدد من المنتجات والخدمات من عدة متاجر إلكترونية، وقد انتشرت الفكرة بشكل كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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Nike+ Training Club

تطبيق يحتوي على أكثر من 160 تمرينا رياضيا، من بينها اليوجا والتحمل، ويمكن إنجازها في أقل من 20 دقيقة.

MyFitnessPal

يحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 6 ملايين طعام، ويضمن لك تناول وجبات صحية واتباع نظامك الغذائي، دون الإفراط أو التفريط في السعرات الحرارية الضرورية.

Zombies Run

يتميز هذ التطبيق بتصميم خاص بـ"الزومبي"، الذي يظهر وكأنه يلاحقك، من أجل تشجيعك على الركض بسرعة.

Daily Burn

يضم أكثر من ألف فيديو لتمارين رياضية متنوعة، من بينها تمارين القوة والرقص والكارديو واليوجا.

Strava

من أكثر التطبيقات شهرة، ويناسب فقط الأشخاص الذين اعتادوا على ممارسة الرياضة، ولا ينصح به للمبتدئين.

Aaptiv

يقدم التطبيق أكثر من 2500 تدريب، ممزوج بالمقاطع الموسيقية، التي تحفزك على إنجاز التمرين.

Freeletics Bodyweight

يهدف لبناء العضلات بالطريقة الصحيحة دون الحاجة لمعدات رياضية.