بعد تحريرها من خاطفها.. زملاء "جنى" يستقبلونها بلافتات "شجاعة .. بطلة"

استقبل تلاميذ مدرسة الشهيد "عبد الصمد عزوز" الابتدائية بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، اليوم، زميلتهم بالمدرسة جنى ياسر عبد العزيز، والتي تعرضت لحادث خطف، قبل أن تعيدها قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بلافتات "جنى بطلة .. جني شجاعة .. جنى ذكية .. حمد لله على سلامتك".

كما استقبل العاملين بالمدرسة من مُدرسين والإدارة التلميذة بالترحاب والأحضان بعد ساعات قليلة من تحرير قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف لها، بعد قيام أحد العاطلين من خطفها لسرقة قرطها الذهبي، حيث قدمت مديرة المدرسة هدية "دبدوب" للتلميذة.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أمس الاربعاء، من ضبط عاطل وراء سلسلة جرائم خطف للأطفال وسرقة أقراطهم الذهبية.

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وكانت بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من "ح.خ.ح " 34 سنة سائق مقيم دائرة المركز، بقيام مجهول يستقل دراجة نارية باختطاف ابنته "ر" 6 سنوات عقب خروجها وشقيقها "ع" 8 سنوات، من منزل جدتهما عقب اصطحابهما بالدراجة قيادته لإرشاده عن مكان المدرسة الخاصة بهما ثم قام بترك الطفل واختطاف الطفلة التي تم العثور عليها لاحقا وتبين استيلائه على قرطها الذهبى.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "م.ع.م" 32 سنة، عامل ومُقيم دائرة مركز بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبرفقته الطفلة "ج.ي.ع" 7 سنوات تلميذة ومُقيمة دائرة مركز بنى سويف، وعقب قيامه باختطافها باستخدام الدراجة النارية واصطحابها لمنزله "تحت الإنشاء" الكائن بقرية سنور دائرة المركز والاستيلاء منها على القرط الذهبي الخاص بها.

وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الوقائع الآتية واقعة خطف الطفلة "ر" والسابق الإبلاغ بخطفها وسرقة قرطها، وواقعة خطف الطفلة "ج"، والتي كانت برفقته أثناء الضبط واقعة خطف الطفلة "ش.ن.ف" 7 سنوات مُقيمة دائرة المركز" والاستيلاء منها على قرطها الذهبي، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع وأضاف بتصرفه في المسروقات (2 قرط ذهبي) بالبيع لمدير شركة مصوغات كائنة ببندر بنى سويف نظير مبلغ 1800 جنيه، أمكن ضبط الأخير والمسروقات.