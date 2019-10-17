آخرهم صلاح.. مشاهير احتفلوا بعيد ميلاد أبنائهم بطرق غير تقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

اعتاد بعض المشاهير على الاحتفال بأعياد ميلاد أطفالهم بطرق مختلفة وغير تقليدية، فمنهم من استعان بشخصيات ديزني الشهيرة، وبعضهم فضّل ابتكار ذكرى رائعة مع أبنائهم.

يستعرض لكم "الخليج 365"، مشاهير احتفلوا بعيد ميلاد أبنائهم بطرق غير تقليدية

- محمد صلاح بشخصية ماوى

احتفل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة فيلم ديزني الشهير "موانا".

ونشر صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر" صورًا رفقة "مكة"، وهما يحتفلان بعيد ميلادها، إذ ارتدت زي موانا، فيما ارتدى صلاح زي شخصية "ماوي"، وعلّق: "أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

- مايا دياب حافلة مليئه بالمفاجآت

Advertisements

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلاد ابنتها "كاي" بطريقة مختلفة ومميزة، حيث فاجأت ابنتها، وجهّزت لها حافلة صغيرة من الزجاج، تجولت بها في شوارع بيروت.

وحرصت مايا على تزين الحافلة من الداخل بالبالونات الذهبية على شكل حرف "K"، ورافقتها مايا بسيارتها، بالإضافة لسيارة أخرى بداخلها مصور خاص.

-حليمة بولند تحتفل في طائرة خاصة:

أقامت الإعلامية حليمة بولند حفل عيد ميلاد ابنتها "كاميليا وماريا" على متن طائرة خاصة، وحرصت على ارتداء نفس لون وقماش فستان طفلتيها، إذ ارتدت فستان باللون الأبيض مزين برسومات باللون الموف، واعتمدت فولار باللون البنفسجي.

- نادين نجيم وشخصيات ديزنى:

في أجواء أشبه بأفلام أميرات "والت ديزني"، احتفلت النجمة نادين نجيم بعيد ميلاد ابنتها هافن، عن طريق اختيار ديكور وتورته على شكل قصور الأميرات، إذ ارتدت هافن فستانًا باللون الأصفر ستايل الأميرة بيلا من قصة "الجميلة والوحش".